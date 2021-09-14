Вызывает рак и аутизм - казахстанцы рассылают фейк о 5G

Безосновательными теориями относительно технологии 5G продолжают делиться казахстанцы, передает zakon.kz.

На этот раз пользователи призывают бороться с новшеством (технологией 5G - прим. ред.), так как оно вызывает рак и аутизм. Это неправда, - говорится в сообщении stopfake.kz.

Фото: stopfake.kz

Технология 5G - это новый формат сотовой связи, работающий в диапазоне от 24 ГГц и выше. Это не новый вид волн или излучения. На этих волнах работают технологии Wi-Fi, полицейские радары, некоторые околоземные спутники и многое другое.

Вероятность того, что внедрение технологии 5G будет способствовать развитию онкологических заболеваний среди граждан, крайне мала. Об этом сказано на сайте Онкологического совета Австралии.

Исследования указывают на то, что технология не связана с повышенным риском возникновения рака.

Как отмечается, с 2019 года регулярно опровергаются теории о том, что сети 5G способны вызывать аутизм.

На сегодняшний день точные причины развития аутизма до конца не изучены, однако ни одно из рецензируемых авторитетных научных исследований не сумело установить связи между технологией 5G и этим заболеванием.

Ранее развитие аутизма пытались связать с технологией Wi-Fi, однако масштабные исследования опровергли эту теорию.

Из этого следует, что информация о том, что 5G вызывает рак и аутизм, - фейк. Нет достоверных научных данных, подтверждающих это. Технология 5G работает в том же диапазоне радиоволн, что и привычные для нас устройства, такие как радары, Wi-Fi роутеры, околоземные спутники, - следует из сообщения.