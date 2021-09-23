Родители отравившихся в алматинском бассейне детей претензий не имеют

Стали известны подробности произошедшего в алматинском бассейне, передает zakon.kz.

Наши дети попали в токсикологию - во время тренировки было отравление хлором. Сейчас все хорошо. Состояние стабильное. Дети находятся под чутким наблюдением врачей. Спасибо тренерам нашим, которые вовремя помогли детям, - напоили молочком, сделали все необходимое, оказали первую помощь. Никаких претензий не имеем. Надеемся на скорейшее выздоровление. Завтра выпишемся, дай бог, - сказала мама пострадавшей девочки Назым.

Не имеют претензий к руководству спортивного заведения и другие родители.

Как пишет группа kris.p.almaty.official в Instagram, из-за сбоя насоса в оборудовании дезинфекции бассейна система накапливала дезинфицирующее средство в течение 10 минут, а затем выдала в бассейн эту жидкость разом, чем нарушился уровень Ph в воде.

У нас это впервые за более чем 10-летний опыт работы с бассейнами, - приводит паблик слова руководства бассейна.

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Как выяснилось, сразу после нарушения работы системы тренеры вывели детей и взрослых из помещения бассейна. Административная команда вызвала скорую помощь, доктор, дежуривший в бассейне, принялся выполнять прямые обязанности, оказывая первую помощь. Взрослые от госпитализации отказались.

В данный момент мы продолжаем работать в прежнем режиме, все системы хлорирования, очистки воды ультрафиолетом и другие очистительные системы работают на 100%. Насос заменен на новый. Санэпидемстанцией был взят анализ воды. Все соответствует нормам, - резюмирует руководство предприятия.

Ранее сообщалось, что 11 детей отравились в одном из алматинских бассейнов. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 306 УК РК.