Дебош в больнице Алматы: мужчина попросил прощения

Алматинец, устроивший дебош в больнице Алматы, извинился, сообщает zakon.kz.
Ранее в Казнете рассылалось видео с инцидентом.
На кадрах пьяный мужчина оскорблял полицейских и громил мебель в коридоре больницы скорой неотложной помощи.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
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После задержания дебошир раскаялся.
Правонарушитель полностью признал свою вину и решил принести публично свои извинения, - отмечено в сообщении ДП полиции города.
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