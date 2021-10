Президента США Джо Байдена освистали на бейсбольном матче Конгресса, передает zakon.kz.

Как сообщает Daily Mail, в ежегодной благотворительной игре участвовали представители обеих партий Конгресса.

Глава государства неожиданно появился на игре, приветствуя игроков на поле, сообщает lenta.ru. После этого сидящие на трибунах республиканцы начали недовольно свистеть, в то время как демократы поддержали американского лидера плакатами с надписями "Мы любим Джо". Игру пришлось приостановить.

По данным издания, таким образом толпа выразила недовольство тем фактом, что сенат США утвердил бюджетный план Байдена на 3,5 триллиона долларов, направленный на борьбу с бедностью и защиту окружающей среды. В частности, план предполагает существенное сокращение налогов для среднего класса, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, доступность всеобщего дошкольного образования, создание общественных колледжей, борьбу с изменением климата и расширение программ медицинской помощи. При этом республиканцы высказались в поддержку менее масштабного плана на 1,2 триллиона долларов.

Biden booed at Nationals Stadium during the Congressional baseball game pic.twitter.com/DlAN8e1U06

Joe Biden and Nancy Pelosi are in the house at the congressional baseball game pic.twitter.com/ae2dkVpzwZ