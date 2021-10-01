Байден отсрочил шатдаун в США на два месяца

Президент США Джо Байден подписал законопроект, продлевающий финансирование работы правительства до 3 декабря. Теперь у республиканцев и демократов в конгрессе есть два месяца на то, чтобы уладить разногласия, возникшие из-за уровня госдолга, передает zakon.kz.

Как сообщает РБК, документ о временном финансировании правительства опубликован на сайте Белого дома.

Среди прочего проект закона, подписанный президентом, включает дополнительные ассигнования на помощь при стихийных бедствиях, а также тем, кто был эвакуирован из Афганистана.

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Законопроект прошел одобрение в сенате и палате представителей американского конгресса. Подписанный президентом документ отсрочил вступление в силу шатдауна (приостановку работы части госструктур), который должен был наступить в полночь 1 октября. Конгрессмены и глава государства успели одобрить временное финансирование работы правительства всего за несколько часов до наступления крайнего срока, – говорится в сообщении.

Последний шатдаун произошел в декабре 2018 года, тогда из-за этого госслужащие ушли в вынужденный отпуск на 35 дней.