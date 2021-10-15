В Турции свекор убил свою невестку из Кыргызстана

В Турции свекор убил и расчленил свою невестку из Кыргызстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на АКИpress.
Мужчина поругался со своей невесткой. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой мужчина зарезал невестку. Чтобы спрятать труп невестки, он расчленил его: часть выкинул в мусорный бак, а другую положил в багажник. В это время домой вернулась свекровь убитой. Увидев произошедшее, она обратилась за помощью к соседям, а те, в свою очередь, вызвали полицию.
В день случившегося ее супруга не было дома.
По информации местных СМИ, мужчина поссорился со своей невесткой из-за того, что она, по его мнению, плохо заботилась о его внуках. Во время конфликта женщина оскорбила свекра, он схватил нож и убил ее.
В настоящее время турецкие правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Подозреваемый в убийстве задержан, ему предъявлено обвинение.
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