Лобовое столкновение на трассе "Тараз-Сарыкемер" – погиб человек

В результате лобового столкновения автомобилей на трассе "Тараз – Сарыкемер" погиб водитель "Жигули", передает zakon.kz.

Авария произошла рано утром 15 октября, на 6 км автодороги местного значения.

27-летний водитель автомашины марки Audi (B4) направлялся в Тараз из села Сарыкемер. Мужчина выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем марки "ВАЗ-2104" под управлением 21-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель автомашины марки "ВАЗ-2104", не приходя в сознание, скончался на месте аварии, 6 человек с различными травмами госпитализированы в Сарыкемерскую районную больницу, – сообщили в ДП Жамбылской области.

Проводятся следственные мероприятия, назначен ряд соответствующих экспертиз.



