Пьяный мужчина оскорблял полицейского в аэропорту Алматы

18 октября 2021, 11:53
Фото: Zakon.kz

Пьяного мужчину задержали в аэропорту Алматы за оскорбление полицейского, сообщает zakon.kz.

Расследуется уголовное дело по факту оскорбления представителя власти 47-летним жителем Алматы, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, демонстрировал окружающим явное неуважение, не реагировал на законные требования, а также выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции, - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по признакам уголовного проступка, предусмотренного ст. 378 ч. 2 УК РК (оскорбление представителя власти, совершенное публично).

Проводится расследование.

Внимание. На видео есть ненормативная лексика!


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