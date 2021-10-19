Дагестанский министр призвал наказывать СМИ за указание национальности преступника

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что СМИ, которые в своих материалах указывают национальность преступника, должны нести ответственность перед законом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ФАН.

Муслимов прокомментировал материалы, опубликованные в СМИ после того, как в московском метро три уроженца северокавказской республики избили молодого человека. Муслимов уверен, что СМИ переносят преступление, совершенное конкретными людьми, на всю народность.

Неправильно говорить, что преступление совершил человек такой-то национальности из такого-то региона. Любой человек, совершивший противоправное действие, - это преступник, а преступник не имеет национальности, - указал министр.

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По его словам, это должен понимать и соблюдать каждый россиянин. По мнению чиновника, некоторые издания намеренно уточняют национальность преступника для создания повышенного внимания вокруг произошедшего.

Также министр по национальной политике и делам религий Дагестана заявил, что СМИ, указывающие в своих статьях на национальность преступника, разжигают межнациональную рознь и должны отвечать перед законом.





