Мужчина в костюме Джокера ранил 17 человек в метро Токио

Совершивший вооруженное нападение в поезде в Токио, в результате которого пострадали 17 человек, признался, что подражает злодею из комиксов про Бэтмена Джокеру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Kyodo, мужчина нарядился в зеленую рубашку и фиолетовый костюм. "Джокер" устроил пожар и отправился разгуливать по вагону метро, размахивая ножом перед лицами у пассажиров.

Terror in Tokio's subway. A man -dressed as Batman's Joker- stabbed and wound several people before causing an explosion. Then he was seen sitting quietly, smoking a cigarette. What a world. #Tokio pic.twitter.com/BT0EU1AMi8