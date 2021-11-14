Землетрясение в Иране 6,3 балла - один человек погиб

Один человек погиб и восемь пострадали из-за мощных землетрясений, произошедших 14 ноября в Иране, сообщает Zakon.kz.

Как передает агентство Mehr, подземные колебания магнитудой 6,3 сейсмологи зарегистрировали около 18:00 по времени Нур-Султана на юге страны.

Эпицентр толчков располагался в 59 км к северо-западу от портового города Бендер-Аббас, где проживают около 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

По меньшей мере, один человек погиб в результате падения столба линии электропередачи.

Подземные толчки ощущали и в Объединенных Арабских Эмиратах.