Землетрясение в Иране 6,3 балла - один человек погиб

Один человек погиб и восемь пострадали из-за мощных землетрясений, произошедших 14 ноября в Иране, сообщает Zakon.kz.
Как передает агентство Mehr, подземные колебания магнитудой 6,3 сейсмологи зарегистрировали около 18:00 по времени Нур-Султана на юге страны.
Эпицентр толчков располагался в 59 км к северо-западу от портового города Бендер-Аббас, где проживают около 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
По меньшей мере, один человек погиб в результате падения столба линии электропередачи.
Подземные толчки ощущали и в Объединенных Арабских Эмиратах.
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