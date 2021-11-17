На недостатки нацпроектов указали мажилисмены 

Принятие национальных проектов – принципиально новый и важный этап в государственном планировании, считают депутаты Мажилиса. При этом, по мнению Айкына Конурова, планирование должно быть ориентировано на конкретные результаты для развития экономики и улучшения качества жизни казахстанцев, передает Zakon.kz.

Основная задача заключается в исключении хронических проблем прошедших государственных программ, включая отсутствие оценки их эффективности, ответственности за результаты, некорректность целевых индикаторов.

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны Аскара Мамина члены фракции Народной партии Казахстана обращает внимание правительства на ряд проблем.

Мажилисмены отмечают, что значительная часть избирателей, для которых и написаны национальные проекты, не имеет представления об их сути. Это неудивительно, поскольку нацпроекты представляют собой набор мер и цифр, как и в государственных программах, реальных людей и решения их проблем там не видно. Экспертное сообщество, которое изучило данные документы, дает в большинстве своем негативные оценки, пояснил депутат.

После утверждения национальных проектов государственные органы приступили к написанию отраслевых концепций развития. Так, 13 октября главой государства были утверждены национальные проекты, а отраслевые концепции госорганы начинают утверждать или публиковать проекты таких концепций с начала ноября. Иными словами, сначала составили план, в том числе, на что потратить средства, а теперь формируют видение, как и зачем вообще все это нужно делать. Считаем подобный подход недопустимым методологическим просчетом. А в народе говорят проще: телегу поставили впереди лошади, - сообщил член фракции Народной партии Казахстана.

Вместе с тем, отметил парламентарий, такой подход не отвечает здравому смыслу и нарушает положения имеющейся нормативно-правовой базы.

Согласно совместному приказу министра национальной экономики и председателя АСПиР "О некоторых вопросах национальных проектов", уполномоченный госорган, прежде чем инициировать национальный проект, должен внести соответствующее предложение, которое в свою очередь должно формироваться в соответствии с задачами, поставленными в "вышестоящих документах Системы государственного планирования (СГП) и/или концепций развития сферы/отрасли". В СГП, утвержденной постановлением правительства от 29 ноября 2017 года, в иерархии документов отраслевая концепция и нацпроекты указаны в одном пункте, через запятую, но все же и тут идет сначала концепция, потом – нацпроект, - уточнил депутат.

Мажилисмены считают, что работа в сфере экономики должна ставить приоритетом обеспечение экономической безопасности казахстанцев. В плановых документах обязательно должно найти четкое отражение, как будут повышены доходы по различным отраслям, категориям граждан и сферам занятости, а не просто усредненные показатели.

По мнению членов фракции Народной партии Казахстана, такие документы должны быть открыты для внесения изменений по результатам обсуждений.