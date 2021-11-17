До 2060 года мы окончательно от нефти не отойдем – Назарбаев

Переход на "зеленую" экономику повлияет не только на Казахстан, но окончательно от нефти мы к 2060 году не отойдем, сказал на заседании Astana Club 2021 Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Будущий переход к "зеленой" экономике повлияет не только на Казахстан, но и на всю мировую экономику. Да, мы – государство, добывающее нефть и газ, но мы не единственные. Есть и более сильные государства в этом деле. Серьезное изучение вопроса говорит о том, что до 2060 года мы окончательно от нефти не отойдем, как хотели бы этого. Потому что уже сейчас видно, что стоимость "зеленой" экономики, энергия ветра и солнца не очень удовлетворяет тех, кто этим занимается. Ветра иногда нет, солнце тоже за тучу уходит и так далее, – сказал Назарбаев.

Он напомнил, что Казахстан, как и весь мир, подключился к этому вопросу и берет на себя обязательство к 2060 году выйти на углеродную нейтральность.

По его словам, Казахстан уже сейчас начинает работать в этом направлении, каждый год запускаются новые электростанции как за счет ветра, так и за счет солнца.

Но я считаю, что, в конце концов, этот вопрос будет решать ядерная энергетика. Казахстан добывает 25% первичного урана в мире и частично обогащает. Поэтому мы ощущаем, что потребность в урановой руде и ядерных электростанциях постепенно будет возрастать. Здесь большое значение имеет воспитание людей в этом плане. Переход на электрические автомобили, обычно являются большим загрязнителем. Или переход на водородную энергетику, но как это будет выглядеть? То есть здесь много вопросов, но общей координации и направления для всего человечества нет, – отметил Елбасы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан