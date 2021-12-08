За сбыт опасных патогенов введут уголовную ответственность в Казахстане

Представляя документ депутатам, министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, что генеральная концепция законопроекта заключается в раннем выявлении, предотвращении и профилактике биологических угроз.

Основными источниками биологических угроз являются природные очаги особо опасных инфекций (такие очаги занимают более половины территории страны, имеются также на сопредельных территориях); завоз опасных инфекций в результате активной миграции населения и животных, обращения товаров, в том числе двойного назначения; несанкционированный доступ к патогенным биоагентам, нерегулируемое и свободное их обращение; воздействие на источники повышенной опасности в результате ЧС и актов терроризма; недостаток квалифицированных кадров в области биобезопасности. Министр здравоохранения РК Алексей Цой

По его словам, требуется сформировать эффективную систему противодействия таким угрозам, что законопроектом предлагается урегулировать в рамках Стратегии национальной безопасности РК; унификации требований к обращению с биоагентами; регламентации деятельности национальных и рабочих коллекций микроорганизмов; построения скоординированной системы госуправления; создания единой системы учета и мониторинга данных об обращении патогенных биоагентов; внедрения системы управления биорисками; построения системы прогнозирования биоугроз; обеспечения готовности профильных служб и населения к возможным ЧС; усиления превентивной функции госрегулирования.

Законопроект состоит из 8 глав и 32 статей, направленных на реализацию вышеуказанных подходов, а также предусматривает шестимесячный переходный период для введения в действие и дополнительно шесть месяцев для оформления и переоформления разрешений на обращение с патогенными биоагентами.

На реализацию законопроекта республиканской бюджетной комиссией одобрены расходы на 2022-2024 годы в размере порядка 25 млрд тенге, включая соцзащиту профильных сотрудников, дооснащение государственной лабораторной базы, создание и ведение единой госинформсистемы в области биобезопасности, содержание коллекций микроорганизмов. Алексей Цой

Также «добро» депутатов получили сопутствующие поправки. Они разработаны для приведения в соответствие отраслевого законодательства с положениями проекта Закона «О биологической безопасности РК», совершенствования регуляторных механизмов и установления ответственности за нарушение требований в целях выстраивания единой системы обеспечения биологической безопасности в Казахстане.

Сопутствующий законопроект предусматривает внесение изменений в 13 законодательных актов, включая три кодекса и 10 законов.

В частности, предусматривается введение точечного госконтроля на основе данных учета, мониторинга и оценки биорисков с исключением предварительного уведомления о предстоящей проверке организаций, осуществляющих обращение с наиболее опасными биоагентами; введение уголовной ответственности за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов, а также за нарушение требований обращения с ними, повлекшее тяжкие последствия; введение лицензирования услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в области здравоохранения: конкуренцию разрешительной системы в части выдачи разрешений на каждый объект, с указанием патогенов, с которыми осуществляют обращение, а также установления оснований для лишения (отзыва) данных разрешений; установление соответствующего регулирования для полноценной реализации полномочий Минобороны в целях обеспечения биобезопасности; включение уполномоченного органа в единую систему противодействия террористическим угрозам, в том числе в целях исполнения международных обязательств по запрету разработки, производства и накопления биооружия; отнесение к стратегическим объектам потенциально опасных объектов, осуществляющих обращение с ПБА I группой патогенности. Алексей Цой

Проект закона также имеет шестимесячный переходный период для введения в действие, а также дополнительно полгода для оформления лицензии на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в области здравоохранения.