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Законодательство РК
13:36 08.12.2021

Валютные активы Нацфонда снизились на 140 миллионов долларов

Фото: pixabay
По предварительным данным, на конец ноября валютные активы Национального фонда составили 54,9 млрд долларов США, незначительно снизившись за прошедший месяц на 140 млн долларов. Об этом сообщила заместитель председателя НБ Алия Молдабекова, передает Zakon.kz.
Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на валютном рынке было продано активов на сумму 617 млн долларов США, что эквивалентно 263 млрд тенге. Всего размер трансферта в ноябре составил 310 млрд тенге, часть из которого была удовлетворена за счет поступлений в Национальный фонд.Зампред Нацбанка Алия Молдабекова

По ее словам, ввиду осуществления налоговых платежей организациями нефтяного сектора в ноябре наблюдался рост валютных поступлений в Нацфонд, который составил порядка 1 млрд долларов США.

На фоне значительной волатильности на финансовых рынках, связанной с новым штаммом, инвестиционный доход Нацфонда в ноябре снизился и составил (-)540 млн долл. США преимущественно за счет снижения портфелей акций на 2,11%. Из-за роста доходностей ГЦБ развитых стран и глобального укрепления доллара на фоне ужесточения монетарных политик портфель облигаций развитых стран также показал снижение, его доходность за ноябрь составила (-)0.64%.

Инвестиционный доход Национального фонда с начала года остается положительным и составляет 1,4 млрд долл. США, или 2,52%.

При этом золотовалютные резервы на конец ноября составили 35,5 млрд долл. США, снизившись с начала месяца на 309 млн долларов.

Валютная часть резервов снизились на 575 млн долл. США за счет проведенных интервенций, выплаты государственного долга и других операций по счетам Правительства.Зампред Нацбанка Алия Молдабекова

Она отметила, что портфель золота частично нивелировал снижение валютных активов, увеличившись на 267 млн долл. США за счет приобретения золота в рамках реализации приоритетного права государства.

Лариса Черненко
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