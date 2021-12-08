Валютные активы Нацфонда снизились на 140 миллионов долларов

Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на валютном рынке было продано активов на сумму 617 млн долларов США, что эквивалентно 263 млрд тенге. Всего размер трансферта в ноябре составил 310 млрд тенге, часть из которого была удовлетворена за счет поступлений в Национальный фонд. Зампред Нацбанка Алия Молдабекова

По ее словам, ввиду осуществления налоговых платежей организациями нефтяного сектора в ноябре наблюдался рост валютных поступлений в Нацфонд, который составил порядка 1 млрд долларов США.

На фоне значительной волатильности на финансовых рынках, связанной с новым штаммом, инвестиционный доход Нацфонда в ноябре снизился и составил (-)540 млн долл. США преимущественно за счет снижения портфелей акций на 2,11%. Из-за роста доходностей ГЦБ развитых стран и глобального укрепления доллара на фоне ужесточения монетарных политик портфель облигаций развитых стран также показал снижение, его доходность за ноябрь составила (-)0.64%.

Инвестиционный доход Национального фонда с начала года остается положительным и составляет 1,4 млрд долл. США, или 2,52%.

При этом золотовалютные резервы на конец ноября составили 35,5 млрд долл. США, снизившись с начала месяца на 309 млн долларов.

Валютная часть резервов снизились на 575 млн долл. США за счет проведенных интервенций, выплаты государственного долга и других операций по счетам Правительства. Зампред Нацбанка Алия Молдабекова

Она отметила, что портфель золота частично нивелировал снижение валютных активов, увеличившись на 267 млн долл. США за счет приобретения золота в рамках реализации приоритетного права государства.