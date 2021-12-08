Изменился порядок определения рыночного курса обмена валюты

Так, рыночный курс обмена валют определяется ежедневно в рабочие дни, в которые АО «Казахстанская фондовая биржа» проводит торги по иностранным валютам, в следующем порядке:

по доллару США рыночный курс обмена валюты определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся по состоянию на 15.30 времени города Нур-Султана; по другим иностранным валютам рыночный курс обмена валют по отношению к тенге определяется как кросс-курс, рассчитанный с использованием рыночного курса доллара США по отношению к тенге и курсов данных валют к доллару США, сложившихся по состоянию на 16.00 времени города Нур-Султана в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационных агентств.

Национальный Банк в день проведения торгов на бирже фиксирует курсы иностранных валют по отношению к тенге для иностранных валют.

Как отмечается, рыночные курсы по обменным валютам, не указанным в приложении к постановлению по официальным курсам, определяются организациями самостоятельно.

При этом допускается использование курса иностранной валюты к доллару США, опубликованного в газете Файнэншл Таймс (Financial Times) или на его интернет-ресурсе, а также на информационных порталах Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS), в день установления рыночного курса доллара США по отношению к тенге.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Постановление и приказ вводятся в действие с 18 декабря 2021 года.