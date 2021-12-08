Президент «Технониколь»: Казахстан для нас всегда являлся неотъемлемой частью стратегической цели

Колесников в рамках круглого стола по глобальным инвестициям Kazakhstan Global Investment Roundtable 2021 уточнил, что в этом году принято окончательное решение об инвестировании 45,5 млрд тенге в строительство двух заводов по производству теплоизоляционных материалов из каменной ваты и экструзионного пенополистирола.

Одной из немногих отраслей экономики Казахстана, демонстрирующих уверенный рост (более 11% за прошлый год), остается строительство. Активные темпы строительства стимулируют развитие рынка строительных материалов, в том числе потребление различных видов теплоизоляции. Нехватка этой продукции на стройках Казахстана компенсируется ростом импортных поставок – около 70% всей потребляемой на территории Казахстана минеральной изоляции составляют импортные поставки. Основным импортером сегодня остается Россия. В частности, значительную долю поставок из РФ занимает продукция Технониколь. Изоляционные материалы компании соответствуют нормативной документации Республики Казахстан и пользуются спросом. Сергей Колесников

По словам главы корпорации «Технониколь», завод по производству минеральной изоляции планируется запустить в 2023 году, полимерной теплоизоляции – в 2024 году, что позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и вести экспортные поставки в Западный Китай, Киргизию и Узбекистан. Их доля может доходить до 25% от общего объема производства.

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»

Отмечается, что новые производства создадут 220 современных высокопроизводительных рабочих мест. Производительность труда на предприятиях компании составит 80 млн тенге/чел в год. При этом каждое из них поможет сгенерировать еще четыре дополнительных рабочих места в регионе в смежных отраслях, таких, как поставки сырья, логистика, сервисное обслуживание и др.

Основными преимуществами проекта, по мнению Сергея Колесникова, станут экологичность, безопасность, энергоэффективность.

Также инвестор отметил, что в Алматы планируется открытие современного оснащенного учебного центра на базе одного из местных учебных заведений, который будет бесплатно обучать 1000 строителей в год по 11 образовательным программам.

На что мы рассчитываем: как любой инвестор при старте инвестиционного проекта мы рассчитываем на стабильность законодательных требований, обеспечивающую возможность реализации проекта в плановые сроки, понятные правила игры и готовность правительства совместно с инвестором решать конкретные кейсы. Президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников

Стоит отметить, что в рамках Kazakhstan Global Investment Roundtable-2021 корпорация Технониколь подписала соглашение о сотрудничестве с АО «НК «Kazakh Invest».