В Атырау ответили на слухи о закрытии города на карантин

Автор сообщения утверждает, что это произойдет 10 декабря.

Слухи о грядущем локдауне опровергли Stopfake.kz в акимате Атырауской области.

В ведомстве отметили, что «эта информация безосновательна».

8 декабря 2021 года вышло постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области №24. В документе не указаны сведения о закрытии области на полный карантин. Пресс-служба акимата Атырауской области

Кроме того, в акимате напомнили об ответственности за распространение ложной информации и призвали доверять исключительно официальным источникам.