16:07 09.12.2021
В Атырау ответили на слухи о закрытии города на карантин
Фото: primeminister.kz
В социальных сетях казахстанцы рассылают сообщение о закрытии Атырау на карантин, передает Zakon.kz.
Автор сообщения утверждает, что это произойдет 10 декабря.
Слухи о грядущем локдауне опровергли Stopfake.kz в акимате Атырауской области.
В ведомстве отметили, что «эта информация безосновательна».
8 декабря 2021 года вышло постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области №24. В документе не указаны сведения о закрытии области на полный карантин.Пресс-служба акимата Атырауской области
Кроме того, в акимате напомнили об ответственности за распространение ложной информации и призвали доверять исключительно официальным источникам.