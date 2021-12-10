Куда исчез бензин в южных областях?

С чем это связано и почему так происходит, пытался разобраться эксперт Ерлан Жаукин.

По его словам, сезон активного спроса на топливо в Казахстане завершен. Спрос на бензин в Казахстане в зимний период снижается на 5% в сравнении с летним периодом.

НПЗ РК, несмотря на изменение конъюнктуры рынка, продолжают выработку всех сортов нефтепродуктов в плановом режиме. Казалось бы, бензина должно быть достаточно. В действительности так оно и есть.

За первые 9 дней декабря производство всех видов бензинов (Аи-92 и Аи-95) на НПЗ РК составило 141,8 тыс. тонн, в т.ч. на ШНОСе – 54,8 тыс. тонн. Объем отгрузки бензинов в том же периоде составил 129,9 тыс. тонн, в т.ч. на ШНОСе – 43,3 тыс. тонн.

Почему отдельно выделяю ШНОС? Потому что есть «тревожные звоночки» в Южном регионе. Есть дисбаланс в объемах производства и отгрузки бензинов с ШНОСа – 54,8 тыс. тонн против 43,3 тыс. тонн. Фактическая отгрузка отстает от производства на 11,5 тыс. тонн. При этом объем готовой к отгрузке продукции на ШНОСе составляет более 27,8 тыс. тонн. Эксперт Ерлан Жаукин

В чем проблема и почему объемы отгрузки бензина отстают от объемов его производства?

Эксперт уточняет: «А вот и причина, с которой рынок уже сталкивался во второй половине июня, – перевозчик не успевает своевременно обеспечить подачу вагоноцистерн под погрузку бензина на ШНОСе. Элементарно недостаточно «локомотивной тяги» для сбора порожних цистерн и отправки их под погрузку».

Проблема с подачей цистерн под налив бензина на ШНОСе возникла еще в последних числах ноября. Впрочем, к 5 декабря эта проблема была урегулирована, и ШНОС вышел на необходимую динамику, когда объем производства равен объему отгрузки. На сегодня даже можно констатировать, что текущие объемы отгрузок бензина опережают объемы его производства, но факт остается фактом – перебои с подачей вагоноцистерн под налив вызывают цепную реакцию – бензиновый рынок целого региона останавливается и погружается в панику из-за, казалось бы, несущественной проблемы.

Для поддержания бензинового рынка Шымкента и Туркестанской области приняты меры по увеличению отгрузок автомобильным наливом. Учитывая, что на сегодня подача вагоноцистерн под налив бензина нормализовалась, сложившаяся ситуация на АЗС Шымкента и Туркестанской области будет разрешена в течение ближайших дней. Ерлан Жаукин

Проблема с подачей вагоноцистерн в этом году случается уже второй раз, и очень не хотелось бы, что подобные проблемы железнодорожников становились хроническими.