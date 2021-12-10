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Законодательство РК
18:50 10.12.2021

INOKS Capital: Качество профессиональных ресурсов в РК стало фундаментом развития

Фото: Пресс-служба Inoks Capital
Исполнительный директор Inoks Capital Набиль Марк Абдул-Массих рассказал о своем опыте ведения бизнеса, а также поделился основными преимуществами реализации инвестпроектов на территории Казахстана, передает Zakon.kz.

В первую очередь, по словам исполнительного директора Inoks Capital, основные интересы были направлены на создание проекта в области сельского хозяйства, производящего высококачественные питательные продукты.

Как отмечает Набиль Марк Абдул-Массих, не менее важным для компании был открытый, но системный подход к тому, как поддерживаются и поощряются иностранные инвестиции в Казахстане для быстрой оценки и планирования необходимых задач и ресурсов на этапах создания проекта и роста ПИИ.

Нельзя оставлять без внимания устойчивый комфорт, обеспечиваемый казахстанской правовой системой, и твердую политическую волю всех казахстанских администраций, которые постоянно находятся в безопасности от хищных рейдеров. Равные условия игры и современная инфраструктура для продвижения и развития бизнеса, такая как МФЦА и специальные экономические зоны, открытые в ключевых местах и секторах, стали решающим фактором в нашем принятии решений. Исполнительный директор Inoks Capital Набиль Марк Абдул-Массих

По его мнению, выгодное упрощение, а также стандартизация административной работы в сочетании со стимулирующими налоговыми и финансовыми пакетами не заставили задуматься о необходимости продолжения и внедрения иностранных инвестиции в Казахстане.

Выражаю благодарность Казахстану и его народу, а также команде АО «НК «Kazakh Invest» за то, что они приветствовали нас и позволили нам смиренно участвовать в их пути к устойчивому и ответственному экономическому росту посредством создания местных ценностей. Исполнительный директор Inoks Capital Набиль Марк Абдул-Массих
Елена Беляева
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