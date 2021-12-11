В Туркестанскую область отгрузят нефтепродукты — Минэнерго

Как отметили в акимате области, поставка нефтепродуктов до Туркестана осуществляется по платной автодороге, что отражается на конечной стоимости продукта.

По итогам совещания отмечено, что на сегодняшний день Шымкентский НПЗ работает в штатном режиме, производство нефтепродуктов на заводе осуществляется согласно плану. Вместе с тем, в целях обеспечения бесперебойной реализации нефтепродуктов на АЗС, нефтеперерабатывающим заводам республики было поручено принять срочные меры по приоритетной отгрузке ГСМ в адрес сетей АЗС Туркестанской области. В настоящее время основные АЗС работают без ограничений реализации. Минэнерго

Как отметили в министерстве, местным автозаправочным сетям рекомендовано заблаговременно планировать отгрузки нефтепродуктов, а также формировать резервные запасы ГСМ.

Сообщается, что объем производства бензина в ноябре составил 444,5 тыс. тонн (в т. ч. на ТОО «ПКОП — 171,3 тыс. т), в декабре планируемый объем производства — 447,4 тыс. т (в том числе на ТОО «ПКОП — 172,9 тыс. т). Среднесуточное производство бензина — 15,7 тыс. т в сутки, отгрузка — 14,5 тыс. т в сутки на крупных НПЗ.

На 1 декабря этого года совокупные остатки бензина в Туркестанской области (включая Шымкент) составляли 14,2 тыс. т, при этом 10 декабря общий запас бензина достиг 15,4 тыс. т, отмечается увеличение остатков на 1,2 тыс. т.