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Законодательство РК
15:18 11.12.2021

В Туркестанскую область отгрузят нефтепродукты — Минэнерго

Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики РК провело выездное совещание в Шымкенте с участием представителей акимата Туркестанской области, Шымкентского НПЗ и сетей АЗС по вопросам отгрузки нефтепродуктов в Туркестанскую область, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате области, поставка нефтепродуктов до Туркестана осуществляется по платной автодороге, что отражается на конечной стоимости продукта.

По итогам совещания отмечено, что на сегодняшний день Шымкентский НПЗ работает в штатном режиме, производство нефтепродуктов на заводе осуществляется согласно плану. Вместе с тем, в целях обеспечения бесперебойной реализации нефтепродуктов на АЗС, нефтеперерабатывающим заводам республики было поручено принять срочные меры по приоритетной отгрузке ГСМ в адрес сетей АЗС Туркестанской области. В настоящее время основные АЗС работают без ограничений реализации.Минэнерго

Как отметили в министерстве, местным автозаправочным сетям рекомендовано заблаговременно планировать отгрузки нефтепродуктов, а также формировать резервные запасы ГСМ.

Сообщается, что объем производства бензина в ноябре составил 444,5 тыс. тонн (в т. ч. на ТОО «ПКОП — 171,3 тыс. т), в декабре планируемый объем производства — 447,4 тыс. т (в том числе на ТОО «ПКОП — 172,9 тыс. т). Среднесуточное производство бензина — 15,7 тыс. т в сутки, отгрузка — 14,5 тыс. т в сутки на крупных НПЗ.

На 1 декабря этого года совокупные остатки бензина в Туркестанской области (включая Шымкент) составляли 14,2 тыс. т, при этом 10 декабря общий запас бензина достиг 15,4 тыс. т, отмечается увеличение остатков на 1,2 тыс. т.

Лариса Черненко
МЭ РК Туркестанская область
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