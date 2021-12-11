Кушербаев вручил государственные награды жителям Жамбылской области

В нем принял участие государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев, прибывший в Жамбылскую область с рабочей поездкой по поручению главы государства.

На торжественном собрании Крымбек Кушербаев поздравил жамбылцев с наступающим праздником и особо подчеркнул роль Елбасы в укреплении независимости. Он отметил, что обеспечение преемственности созидательной политики Елбасы является основой дальнейшего успешного развития страны.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Елбасы и Казахстан – неделимые понятия. Благодаря дальновидной политике Нурсултана Абишевича был выбран курс развития государства, который теснее сплотил наш народ, сформировалась новая система мышления общества. Благодаря политической воле Первого Президента были четко очерчены государственные границы, Казахстан стал авторитетным и успешным членом международного сообщества. Наш народ с честью выдержал все испытания на пути построения нового государства. Теперь политику Елбасы продолжает глава государства Касым-Жомарт Токаев на принципах преемственности, справедливости, прогресса. Реализуется концепция слышащего государства, что обеспечивает дальнейшее развитие страны. Все эти годы наш народ идет по пути мира и согласия, созидания и процветания. Крымбек Кушербаев

Госсекретарь также отметил, что Жамбылская область вносит особый вклад в социально-экономическое развитие страны, и подчеркнул, что молодежь должна знать вехи становления нашего государства.

Сегодняшнее поколение должно ценить, беречь и укреплять независимость, преодолеть вызовы, стоящие сегодня перед молодым независимым государством. Наша главная задача — сохранить мир и согласие в обществе. Крымбек Кушербаев

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поздравил жителей региона с 30-летием Независимости страны и остановился на достижениях области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Каждый шаг в годы независимости для нас — победа, каждый год – целая эпоха. Вклад Первого Президента РК— Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в становление государственности неоценим. Поэтому понятия «Елбасы» и «Независимость» всегда идут рука об руку. Первые годы независимости были непростыми. Елбасы принимал исторические решения. Благодаря дальновидной политике и конкретным решениям Лидера нации Казахстан добился значительных успехов и стал известен во всем мире. Наш путь развития получил мировое признание как казахстанская модель. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Он также подчеркнул, что политика Касым-Жомарт Токаева на посту главы государства направлена на сохранение преемственности и стабильности.

За годы независимости численность населения Жамбылской области достигла 1 млн 150 тыс. человек. Продолжительность жизни увеличилась с 63,5 до 71 года.

За эти годы бюджет области вырос в 222 раза — с 2,2 млрд тг до 481 млрд тг. Объем валового регионального продукта вырос с 0,8 млрд тг до 1901 млрд тг, увеличившись в 2,4 тыс. раз. Уровень безработицы снизился на 7,1%. За годы независимости в экономику области вложено 3,2 трлн тг инвестиций.

В завершение торжественного мероприятия государственный секретарь РК вручил государственные награды, учрежденные указом президента страны, большой группе жамбылцев, представляющих различные сферы жизнедеятельности.

В частности, за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны группа граждан региона награждена орденами «Барыс» III степени, «Парасат», «Достық» II степени, «Құрмет», «Еңбек даңқы» III степени, медалями «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» и почетными грамотами РК.

Также ряд граждан награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл», знаками «Облысқа сіңірген еңбегі үшін». Кроме того, жамбылцы, внесшие вклад в социально-экономическое развитие региона, удостоены звания «Почетный гражданин Жамбылской области».