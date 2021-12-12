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Законодательство РК
07:07 12.12.2021

Капсулу для легального самоубийства одобрили в Швейцарии

Фото: Twitter/DELPHINKAISER
Созданная при помощи 3D-принтера капсула Sarco для легальной ассистированной эвтаназии прошла юридическую экспертизу в Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Новая газета, капсула активируется изнутри самим пациентом. Аппарат могут доставить в любое место — к примеру, это может быть местность на открытом воздухе или помещение.

Человек, который хочет умереть, должен быть в здравом уме и твердой памяти. Присутствующие задают ему вопросы, чтобы удостовериться, что уход из жизни — решение добровольное. Когда согласие получено, человек может самостоятельно нажать кнопку внутри капсулы, чтобы запустить ее работу.

Капсула оснащена механизмом, который заполняет ее азотом, быстро снижая концентрацию кислорода в воздухе с 21% до 1%. Человек может ощутить легкую эйфорию прежде, чем потеряет сознание. Все это займет около 30 секунд. По словам разработчиков, пациент не испытывает ни паники, ни удушья.

Дана Тургынбай
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