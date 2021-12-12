Капсулу для легального самоубийства одобрили в Швейцарии

Как пишет Новая газета, капсула активируется изнутри самим пациентом. Аппарат могут доставить в любое место — к примеру, это может быть местность на открытом воздухе или помещение.

Человек, который хочет умереть, должен быть в здравом уме и твердой памяти. Присутствующие задают ему вопросы, чтобы удостовериться, что уход из жизни — решение добровольное. Когда согласие получено, человек может самостоятельно нажать кнопку внутри капсулы, чтобы запустить ее работу.

SEEN: Suicide capsule Sarco developed by assisted suicide advocacy Exit International enables painless self-euthanasia by gas, and just passed legal review in Switzerland. pic.twitter.com/UMntuwO2G7 December 5, 2021

Капсула оснащена механизмом, который заполняет ее азотом, быстро снижая концентрацию кислорода в воздухе с 21% до 1%. Человек может ощутить легкую эйфорию прежде, чем потеряет сознание. Все это займет около 30 секунд. По словам разработчиков, пациент не испытывает ни паники, ни удушья.