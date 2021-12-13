11:15 13.12.2021
Доллар подешевел на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 433,29 тг, снизившись на 1,13 тг, передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 435-436,5 тг, евро — по 491-494 тг, российский рубль — по 5,93-5,98 тг.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 13 декабря.
Январские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 1,41%, составив $72,68 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 1,21% — до $76,06 за баррель.