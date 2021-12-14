Изменены правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз донорских органов и стволовых клеток

Так, для получения заключения (разрешительных документов) на ввоз на территорию Казахстана из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и вывоз с территории РК в эти государства образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов для проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов юридические лица направляют в территориальные департаменты государственного органа в сфере оказания медицинских услуг через веб-портал «электронного правительства» Egov.kz, Elicense.kz заявление и перечень документов, указанных в стандарте госуслуги.

При этом заключения на ввоз и на вывоз половых клеток и эмбрионов, гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга), донорских лимфоцитов физическим лицам не выдаются.

Общий срок рассмотрения документов и выдачи разрешительного документа составляет один рабочий день.

Как отмечается, разрешительный документ на ввоз на территорию РК из государств, не являющихся членами ЕАЭС, и вывоз с территории РК в эти государства образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов выдается на одно перемещение через границу республики.

Рассмотрение жалобы в досудебном порядке по вопросам оказания государственных услуг производится вышестоящим административным органом, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 24 декабря 2021 года.