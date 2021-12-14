15:56 14.12.2021
Бездомные собаки покусали школьницу в Атырау
Фото: pixabay
На подростка в Атырау напали четыре собаки — девочка находится в отделении реанимации, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Управления здравоохранения Атырауской области уточнили, что подростка доставили в больницу вечером 13 декабря.
Медики диагностировали у ребенка обширные раны плеча и лица.
Состояние на сегодня остается стабильно тяжелым, девочка находится в отделении реанимации. Пресс-служба управления здравоохранения области
По данным издания «Мой город», за 11 месяцев в области за помощью к медикам обратились 380 детей, пострадавших от укусов животных.