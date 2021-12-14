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15:56 14.12.2021

Бездомные собаки покусали школьницу в Атырау

улица нападение ребенок Фото: pixabay
На подростка в Атырау напали четыре собаки — девочка находится в отделении реанимации, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Управления здравоохранения Атырауской области уточнили, что подростка доставили в больницу вечером 13 декабря.

Медики диагностировали у ребенка обширные раны плеча и лица.

Состояние на сегодня остается стабильно тяжелым, девочка находится в отделении реанимации. Пресс-служба управления здравоохранения области

По данным издания «Мой город», за 11 месяцев в области за помощью к медикам обратились 380 детей, пострадавших от укусов животных.

Анастасия Московчук
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