Бездомные собаки покусали школьницу в Атырау

В пресс-службе Управления здравоохранения Атырауской области уточнили, что подростка доставили в больницу вечером 13 декабря.

Медики диагностировали у ребенка обширные раны плеча и лица.

Состояние на сегодня остается стабильно тяжелым, девочка находится в отделении реанимации. Пресс-служба управления здравоохранения области

По данным издания «Мой город», за 11 месяцев в области за помощью к медикам обратились 380 детей, пострадавших от укусов животных.