За три десятилетия наша страна проделала путь, равный веку развития – Елбасы

Нурсултан Назарбаев выразил благодарность народу Казахстана за поддержку в деле построения и развития независимого государства, передает официальный сайт Елбасы.

Первый Президент Казахстана призвал молодое поколение беречь независимость и вносить свой вклад в дальнейшее процветание страны:

Дорогие соотечественники!

Уважаемые cобратья!

Досточтимый мой народ!

От всего сердца поздравляю вас с 30-летним юбилеем священной Независимости – самой высшей ценности и главного достояния нашего народа!

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, выражаю глубокую признательность Вам за содержательный доклад и высокую оценку моего труда в бытность главой государства.

*

Мне навсегда запомнился каждый миг того беспокойного времени, когда, будучи Первым Президентом, я жил в постоянных думах и заботах о судьбе страны и неустанно трудился вместе с родным народом.

Перед моими глазами, словно это было только вчера, предстает тот великий радостный день, когда мы обрели долгожданную свободу.

Это историческое событие положило начало эпохе самостоятельного развития и триумфального пути нашей независимой страны.

Вековая заветная мечта наших предков обрела реальность.

Благодарение Всевышнему, мы достигли того, о чем мечтали и к чему стремились!

Сбылись наши давние и сокровенные чаяния.

Судьба воздала нам за былые утраты и лишения.

Историческая память стала нам опорой, справедливость восторжествовала:

наш народ, что «умирал и рождался тысячу раз», начал свое возрождение.

В преддверии нового тысячелетия была восстановлена древняя традиция нашей государственности.

Фото: пресс-служба Елбасы

За три десятилетия наша страна проделала грандиозный путь, равный целому веку развития.

Успехи, достигнутые нами, стали великими вехами эпохи Независимости.

Главное, мы сформировали Казахстан как признанное и уважаемое в мире государство и превратили его в сильную и процветающую страну.

Сегодня в глазах мировой общественности Казахстан – это территория мира, а наша страна – пользующееся доверием государство и надежный партнер.

Заслужить такой авторитет способен лишь крепкий духом, сплоченный народ.

Хотел бы выразить свою искреннюю благодарность всем поколениям казахстанцев за то, что вы словно одна дружная семья поддерживаете единство и гармонию в нашем большом общем доме.

В этой связи говорю также отдельное спасибо моим соратникам всех возрастов, помогавшим мне на этом нелегком пути обретения свободы.

*

Как вы знаете, недавно была опубликована моя статья «Уроки Независимости».

Наверное, нет необходимости повторять изложенные в ней исторические события и навеянные переживаниями об Отчизне мои раздумья о судьбе Независимости.

Хотел бы лишь напомнить, что в нынешние непредсказуемые времена важно не оказаться в положении, когда действует принцип «кто сильнее, тот и прав».

Поэтому, чтобы сохранить незыблемым государство и не исчезнуть в потоке глобализации, мы должны сообща укреплять фундамент национального возрождения.

Фото: пресс-служба Елбасы

Тридцать лет назад, на торжественной церемонии вступления в должность Первого Президента, наш почитаемый среди народа аксакал Шакир Абенов по обычаю предков напутствовал меня:

«В путь неведомый, трудный, через грозные кручи эпохи,

Поведи же страну ты, надежно сжимая поводья.

Будь любимцем народа, доверие людей оправдавшим, –

Это старец говорит твой, разменявший десятый десяток».

С этими словами он дал мне свое светлое наставление.

Хорошо помню и то, что наряду с этим уважаемый аксакал дал наказ исполнить надежды и мечты нашего народа, его ожидания от будущего.

За почти тридцать лет моего руководства я приложил все свои силы и энергию, чтобы оправдать доверие народа, и не щадя себя посвятил всю сознательную жизнь служению на благо страны.

Считаю, что мои труды оправдались.

Ныне наша Родина – Республика Казахстан – является признанным лидером в Центральной Азии и занимает ведущие позиции на пространстве СНГ.

Поддерживая дружественные отношения с глобальными державами, мы установили равноправное партнерство с ведущими государствами мира.

*

Прозванный «великаном поэзии» наш прославленный акын Жамбыл Жабаев как-то сказал: «Жамбылом меня просто зовут, народ – вот мое истинное имя».

Народ Казахстана высоко оценил мои заслуги, назвав Елбасы – Лидером нации в знак неразрывного единства с собой.

Но и поныне я остаюсь человеком, верным принципу: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны».

И в дальнейшем, до своего последнего дыхания я буду пребывать в беспокойных думах о родной стране.

*

Принимая порой самые важные и трудные решения, я всегда опирался на мой народ – мою надежную защиту и прочную твердыню.

Всегда оказывая мне доверие, вы поддерживали меня во всех начинаниях.

За это еще раз говорю спасибо всем вам!

*

Мы – потомки древнего и славного своей историей народа.

На протяжении веков наши героические предки мужественно отстаивали отчие земли, даровав их нам в наследство.

Этим заветам предков я был верен всегда.

Как говорится: «Если нагрянут тяжелые времена, герой решительно идет вперед навстречу трудностям». Ради светлого будущего страны этой истине следовал и я.

И увидеть теперь, спустя тридцать лет, то, как сбылись мои дерзновенные мечты, – для меня огромное счастье.

Все стоявшие высоты покорены нами и принадлежат всем нам.

И этих достижений не сможет оспорить никто.

Теперь, когда новый Казахстан вступил в возраст зрелости, я желаю и верю в то, что в будущем наша страна превратится в еще более сильное, известное всему миру, уникальное во многих отношениях государство.

Фото: пресс-служба Елбасы

Сегодня мы ставим перед собой высокую цель – войти в ряд 30-ти передовых стран.

Известно, что «человек без мечты – что птица без крыльев». Поэтому на дальнейшем пути развития нам нельзя останавливаться на достигнутом и впадать в самоуспокоенность.

По величине территории наша страна занимает 9-е место в мире. А я мечтаю о том, чтобы и по всем другим параметрам она в будущем вошла в число первых 10-ти высокоразвитых государств.

Хочу верить, что с нашей устремленной к великой цели деятельной и созидательной нацией и эта моя мечта непременно сбудется.

Уважаемое собрание!

В жизни выигрывает тот, кто дорожит имеющимся у себя. И проигрывает тот, кто тщетно гонится за призрачным и иллюзорным.

Для нас не существует ценности выше, чем независимость, и богатства бóльшего, чем суверенитет.

Мы должны беречь и лелеять доставшееся нам благо свободы.

С давних пор у нас известна мудрость: «Разные пальцы, но рука едина; разные судьбы, но общая цель».

Провозгласить Независимость и сделать ее незыблемой было священным долгом и безмерным счастьем, выпавшим на долю моего поколения.

А всемерно защищать Независимость и приумножать богатства страны – почетная обязанность молодежи и наш наказ всем будущим поколениям.

Сегодня новая генерация молодых казахстанцев, впитавшая в себя современные знания, пишет новую летопись Независимости.

В эпоху бурных перемен целостное осмысление и освоение действительности возможно только благодаря образованию и науке, большой целеустремленности и неустанному поиску.

В этой связи я возлагаю на вас – поколение независимости – большие надежды и даю вам свое благословление.

Уважаемые казахстанцы!

В предстоящие времена нам нужно продолжать нашу миролюбивую политику и созидательные свершения, направленные на рост благосостояния народа.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, официально вступивший на высший пост власти при поддержке большинства казахстанцев, сегодня успешно реализует наш стратегический курс и эффективно управляет страной.

Отчизна всегда полагалась на своих сыновей, а сыновья опирались на Отчизну. Не сомневаюсь, что завтрашний день нашей страны будет еще ярче, чем день сегодняшний.

*

Давно подмечено, что народ, живущий под знаменем единства и взаимовыручки, не споткнется на любых трудных путях, тяжелых переходах.

За прошедшие тридцать лет мы наглядно доказали это и другим, и самим себе.

А это значит, что мы должны ценить национальное согласие как золотую опору нашей государственности и беречь нашу Независимость, как зеницу ока.

Поэтому во все времена мы должны исходить из принципа, что наша основа – спокойствие, а наше стремление – мир.

Дорогие соотечественники!

30-летие Независимости – еще одна важная веха в истории созидания Казахстана.

Считаю, что мы все еще находимся в начале долгого пути, которым продвигается наша страна, устремленная в вечность.

Пусть же будет успешным это далекое путешествие, позвавшее нас за высокой мечтой!

Пусть всех нас поддерживают духи предков и сопутствуют нам мир и благополучие.

Пусть XXI столетие станет золотым веком Казахстана.

Да здравствует наше священное достояние – наша Независимость!

Пусть будет прочной наша независимость, незыблемой навеки наша государственность!

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.