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23:34 16.12.2021

Байден повысил потолок госдолга США до $31,4 трлн

Президент США Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джозеф Байден подписал закон об увеличении предела госдолга страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной на сайте Белого дома информации, размер долга будет увеличен на $2,5 трлн и составит $31,4 трлн.

Сенат конгресса США поддержал решение.

Таким образом, американские власти предотвратили потенциальный дефолт страны по госдолгу. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, если закон не был бы одобрен, то после 15 декабря могла возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства. Инициатива позволит правительству США покрывать свои обязательства до 2023 года.

Напомним, в октябре президент США Джо Байден подписал принятое Конгрессом решение о временном повышении потолка госдолга на $480 млрд, до $28,9 трлн. По тогдашним оценкам Минфина, это позволило избежать введения шатдауна (приостановки работы правительства) 3 декабря.

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