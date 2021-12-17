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18:06 17.12.2021

Путин заявил об эффективности «Спутника V» против «омикрон-штамма»

Вакцины Фото: sputnikvaccine.com
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская вакцина «Спутник V» в борьбе с «омикрон-штаммом» работает эффективнее других препаратов, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводят «Известия».

Владимир Путин отметил также, что в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение.

Он добавил, что Россия готова предоставить «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации.

В этой связи, конечно, мы даже можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами. Имею в виду и для бустерной вакцинации наш препарат, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание. Президент РФ Владимир Путин
Константин Вноровский
Россия Омикрон-штамм Путин Владимир
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