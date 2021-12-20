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10:00 20.12.2021

«КазТрансГаз» проложил газопровод к туристическому хабу на Каспий

газопровод, промышленность Фото: Национальная компания «КазТрансГаз»
Построить газопровод-отвод «Жетыбай – Курык» от магистрального газопровода «Жанаозен – Актау» и установить автоматическую газораспределительную станцию поручил премьер-министр Аскар Мамин еще в прошлом году.

Масштабный международный туристический хаб рядом с Актау строится  не случайно, это единственный город в Казахстане, имеющий выход к морю. Поэтому он должен отвечать всем стандартам и предоставлять будущим туристам максимальные удобства. Газификация – это как раз один из этих факторов.

газопровод

Фото: национальная компания «КазТрансГаз»

Надо добавить, что национальная компания «КазТрансГаз» этот проект газификации выполнила досрочно.  Согласно поставленной задаче по строительству, новый магистральный газопровод-отвод длиной 85 км проходит по маршруту от села Жетыбай до села Курык с точкой подключения к двум ниткам магистрального газопровода «Жанаозен – Жетыбай – Актау» с установкой автоматической газораспределительной станции с пропускной способностью 80 тыс. куб. м в час.

По словам техдиректора АО «Интергаз Центральная Азия» Серикхана Байзакова, «КазТрансГаз» ведет активную работу по газификации регионов республики и сегодняшнее мероприятие яркое тому подтверждение.

газопровод

Фото: национальная компания «КазТрансГаз»

Проект по газификации побережья Каспийского моря, где в будущем планируется строительство крупных туристических комплексов, имеет важное социально-экономическое значение, так как туризм в Казахстане является одной из приоритетных отраслей развития несырьевого сектора экономики. Мы приурочили открытие к празднованию 30-летия независимости Республики Казахстан, так как считаем это вкладом газовиков в индустриально-инновационное развитие и укрепление независимости.Серикхан Байзаков

Построенные объекты газовой инфраструктуры готовы обеспечить высокую производительность и удовлетворить растущие потребности области в природном газе.

открытие

Фото: национальная компания «КазТрансГаз»

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