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19:53 24.12.2021

«Почему не идете на вакцинацию?»: В ВКО директора школы наказали за крики на детей

Школьные парты Фото: Zakon.kz
В Восточном Казахстане директор школы получила строгий выговор за то, что ругала учеников за нежелание вакцинироваться, передает Zakon.kz.

В соцсетях распространилась аудиозапись, в которой директор средней школы имени Б. Момышулы Урджарского района ВКО ругала учеников за то, что они не вакцинируются.

Из 51 школы уже 49 прошли вакцинацию. Чего вы боитесь? Почему не идете на вакцинацию? Иди сюда, как тебя зовут? Почему не вакцинируешься?Директор

В Министерстве образования сообщили, что была проведена проверка. Выяснилось, что на следующий после речи на повышенных тонах день директор принесла свои извинения.

Но она нарушила педагогическую этику, и Управление образования акимата ВКО объявило директору строгий выговор.

Айтурган Азимжанова
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