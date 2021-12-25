В Иране заявили, что не будут превышать уровень обогащения урана

Об этом заявил вице-президент ИРИ, глава Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в интервью РИА Новости.

Если Иран продолжит обогащение урана до 60%, он проделает две трети работы для производства ядерного оружия, для которого необходим обогащенный уран в 90%.

Все наши цели по части обогащения урана заключаются в удовлетворении наших промышленных, производственных потребностей, а также потребностей наших потребителей в тех товарах, которые нужны нашей стране и нашему населению сегодня. Вся наша атомная деятельность проходит в рамках соглашений, уставов и постановлений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава ОАЭИ Мохаммад Эслами

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Она подразумевала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года экс-президент США Трамп заявил о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана.