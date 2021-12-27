Кардиоаспекты лечения больных со злокачественными новообразованиями

А том, что такое кардиотоксичность в случае лечения онкозаболеваний, о возможностях снижения риска развития кардиомиопатии, сердечной недостаточности и в целом о реабилитации онкобольных после химиотерапии и хирургического вмешательства рассказал Zakon.kz врач-кардиолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Талгат Молдабеков.

- Талгат Каркенович, что значит кардиоонкология? Почему оно возникло и для чего оно нужно?

- Кардиоонкология - это сравнительно новое направление в медицине. Оно возникло в результате многолетних наблюдений врачей, которые занимаются вплотную онкологией. Они отметили, что часть онкологических пациентов имеют сопутствующую патологию со стороны сердечно-сосудистой системы. Кроме того, практика показала, что такие методы лечения, как химиотерапия, лучевая терапия, дают осложнения на сердечно-сосудистую систему. Более того, известно, что примерно половина смертей среди онкологических пациентов вызвана не самим заболеванием, а кардиотоксичностью лечения - повреждением сердца или сосудов в результате воздействия противоопухолевой терапии. Данный факт послужил причиной возникновения новой дисциплины - кардиоонкологии. В его рамках даются ответы на вопросы о том, как вести онкопациентов с возникшими проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы или уже имеющимися проблемами, на их предотвращение и лечение.

Такое направление было открыто и на базе нашего Национального научного онкологического центра - у нас есть отделение многопрофильной терапии с реабилитацией, где мы консультируем таких пациентов.

- Как часто возникают проблемы с сердцем у онкобольных и с чем это связано и чем они опасны?

- Практика показала, что чаще всего у онкопациентов развиваются такие сердечно-сосудистые патологии, как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, нарушение сократительной способности (дисфункция) миокарда и сердечная недостаточность. Также встречаются поражения клапанов, нарушение ритма сердца, тромбоэмболические осложнения, инсульт, легочная гипертензия, перикардиты и миокардиты.

Чаще всего мы сталкиваемся с проблемами в химиотерапевтическом лечении таких пациентов, так как «химия» дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему. Развиваются различные жизнеугрожающие нарушения ритма сердца, ранние признаки сердечной недостаточности, которые проявляются в том, что у пациента на фоне химиотерапии снижается фракция выброса, то есть когда поступающей крови недостаточно для удовлетворения потребностей организма, происходит дилатация камер сердца, то есть развивается патологическое состояние, сопровождающееся увеличением объема камер сердца без изменения толщины сердечной стенки.

- Что нужно делать для снижения развития таких рисков?

- Во избежание развития сердечно-сосудистых осложнений, необходимо обследование больного до начало противоопухолевой терапии, и подготовка больных к химиотерапии, лучевой терапии. Исходно следует оценить размеры и сократительную функцию сердца, определить уровень сердечных биомаркеров.

Конечно, старшие возрастные группы больше подвержены развитию таких осложнений, или они уже идут с фоном сердечно-сосудистого заболевания.

Следует также отметить, что риск зависит не только от факторов, связанных с пациентом, но и от выбранного противоопухолевого лечения. Если риск кардиотоксичности умеренный, высокий или очень высокий, то больной до начала химиотерапии должен быть обследован кардиологом. Больным низкого и очень низкого риска достаточно собрать анамнез, провести объективный осмотр, оценить ЭКГ до и после химиотерапии. Больным умеренного риска до и после химиотерапии дополнительно проводят ЭхоКГ, определяют уровень биомаркеров - тропонина и предсердного натрийуретического пептида, при наличии показаний проводят нагрузочные пробы, мониторирование ЭКГ и артериального давления. Больным высокого и очень высокого риска кроме вышеперечисленного может понадобиться инвазивная или неинвазивная диагностика ишемической болезни сердца, поражений аорты, периферических артерий, оценка состояния перикарда и другое. Лечение данных больных индивидуальное, комплексное в зависимости от всех вышеизложенных факторов.

- В сложность лечения онкологических пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы?

- Сложность в том, что нельзя одной таблеткой вылечить его. Требуется проведение монотонной целенаправленной работы по титрованию дозы, подбору терапии. При этом пациенту требуется дать определенный режим потребления жидкости, физической активности.

Наша работа по оказанию медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рутинная, ежедневная. Она незаметная на первый взгляд. Мы понимаем, что первично в любом онкоцентре оказание онкологической помощи, мы идем в дополнение к этому. Но также хирурги-онкологи, сосудистые хирурги, химиотерапевты, гематологи без консультации кардиолога не обходятся, то есть мы принимаем активное участие в выработке стратегии лечения того или иного пациента. Эта индивидуальная работа с каждым пациентом.

В нашем центре организована мультидисциплинарная группа из числа ведущих старших ординаторов, заведующих отделениями всех направлений, и мы в ходе обсуждения коллегиально принимаем решение по лечению пациента, взвесив все «за» и «против».

Фото: ННОЦ

- Реабилитация таких пациентов проходит в нашем центре: он находится под наблюдением своего лечащего врача - онколога, а также врача-терапевта и кардиолога. После выписки мы даем обязательные рекомендации об уровне реабилитации, и по месту жительства пациент уже в рамках ОСМС получает такую медпомощь.

- Каких правил он должен придерживаться после выписки?

- Мы всегда говорим таким пациентам, что он не должен забывать о том, что он не только пациент онкологического диспансера, но и то, что у него имеется сердечно-сосудистое заболевание. В этой связи рекомендуем ему наблюдаться параллельно у участкового кардиолога и терапевта. Мы также рекомендуем пациентам, перенесшим лучевую или химиотерапию, раз в три месяца проводить УЗИ сердца и кардиограмму.

Но в остальном мы не ограничиваем пациентов. Мы наоборот рекомендуем пешие прогулки, но без нагрузки по состоянию здоровья, начиная с минимального расстояния с постепенным его увеличением.

Рекомендации по питанию зависят от того, какой орган, в какой степени был затронут раком.

- Какая помощь оказывается онкобольным в Центре многопрофильной терапии? Бесплатно ли оказывается медпомощь здесь?

- Вся медицинская помощь в нашем Центре оказывается бесплатно по двум пакетам: в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Самое главное налажены алгоритмы работы, по ним наши медсестры и врачи работают.

Но мы все с нетерпением ждем открытия нового корпуса, где на первом этаже будет размещаться поликлиника на 500 посещений в год и будет открыто реабилитационное отделение. Там же будет отделение паллиативной помощи. Таким образом, пациент в условиях нового Центра сможет пройти все этапы диагностики, лечения и реабилитации.

- Насколько успех лечения зависит от пациента?

- Настрой пациента играет немаловажную роль. Пациенту нужно объяснить, что онкологический диагноз - это не приговор, что от действий врачей зависит лишь 50% успешности лечения. Все остальное: качество жизни, питание, физическая активность, - все зависит от пациента. Также проводится беседа с родственниками о важности положительных эмоций, отсутствия стрессов, своевременного лечения и наблюдения врачей.

- Расскажите о восстановительном периоде. Что можно и чего нельзя?

- Мы всегда спрашиваем о наличии вредных привычек, и говорим, что пациентам, которые пролечились в онкоцентре, категорически запрещается курение и алкоголь. В структуре заболеваемости те, кто курит, чаще подвержены риску онкозаболевания и у них чаще происходят осложнения и летальный исход.

Вредные привычки приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.