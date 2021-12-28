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10:00 28.12.2021

В Казахстан доставят еще 5 млн доз вакцин от КВИ – Жандос Буркитбаев

Прививка, вакцина, КВИ, коронавирус, ревакцинация Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
И.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании правительства заявил о необходимости увеличить темпы вакцинации населения против коронавируса из-за широкого распространения «омикрон-штамма», передает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Буркитбаев сообщил, что в Казахстане продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодня, добавил он, охват подлежащего взрослого населения первым компонентом составил 78,6%, вторым компонентом – 74,4%.

С учетом роста заболеваемости в мире и широкого распространения варианта штамма «омикрон» необходимо увеличить темпы вакцинации и завершить вакцинацию подлежащего населения. И.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев

Спикер отметил, что эффективность вакцинации является доказанной: с начала ее проведения 95% заболевших приходится на невакцинированных. 96% больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, не были вакцинированы.

Обращаюсь к согражданам с просьбой принять правильное решение в пользу вакцинации и ревакцинации. Важно сохранить стабильность текущей эпидситуации по КВИ. В связи с этим местным исполнительным органам необходимо активизировать проведение вакцинации и ускорить массовую ревакцинацию населения. На текущий момент повторной вакцинации подлежат 9,2 млн человек, из которых более 400 тыс. уже прошли эту процедуру. На ревакцинацию имеется достаточное количество доз вакцины. С декабря по первый квартал 2022 года планируется поставка 5 млн доз вакцины. Жандос Буркитбаев

28 декабря и.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев заявил о планах введения в стране дополнительных профилактических мер с 5 января 2022 года.

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