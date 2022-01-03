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Законодательство РК
19:16 03.01.2022

Не видим возможности – Мирзагалиев об уступках по ценам на газ

Министр энергетики Жанаозен Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Министр энергетики Магзум Мирзагалиев объяснил, что цены на сжиженный нефтяной газ напрямую зависят от себестоимости его производства, сообщает Zakon.kz.

Глава ведомства ответил на вопрос о снижении стоимости сжиженного нефтяного газа до 50 тенге. Он отметил, что все упирается в себестоимость производства. На сегодняшний день себестоимость составляет около 100 тыс. тенге за тонну.

Это больше, чем желаемые 50-60 тыс. тенге за тонну. У нас есть два варианта – или мы будем сидеть в постоянном дефиците и наши заводы в какой-то момент остановятся. И сейчас по тому же Жанаозенскому ГПЗ все к этому идет. Или будут приниматься такие, не очень популярные меры. Но это та объективная данность, с которой нам надо смириться.Министр энергетики Магзум Мирзагалиев

Глава минэнерго напомнил, что есть законы рынка, которые никто не отменял. Министра спросили о готовности уступить требованиям участников несанкционированных акций.

На сегодняшний день мы не видим такой возможности. Министр энергетики Магзум Мирзагалиев

На брифинге в СЦК министр рассказал о принятых мерах по урегулированию ситуации. Он также высказал предположение о возможных ценовых спекуляциях среди АЗС.

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