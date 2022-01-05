13:04 05.01.2022
МВД опровергло рассылку о вводе военных в Мангистаускую область
Фото: Zakon.kz
Рассылку о вводе военных в Мангистаускую область опровергло Министерство внутренних дел РК, передает Zakon.kz.
Сообщение о том, что в Мангистаускую область направлены военные с боеприпасами, распространяют в соцсетях.
Данную информацию опровергли в МВД.
Сообщение, опубликованное в данном чате, не соответствует действительности. Полиция напоминает об ответственности за распространение ложной информации.Пресс-служба МВД РК
Ночью 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.
Подробнее о том, что такое чрезвычайное положение
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Утром этого же дня Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.
Позднее глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, в ходе которого назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, а также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.