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Законодательство РК
09:41 13.01.2022

Отозван законопроект, позволяющий ОАЭ приобрести Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС

постановление Фото: primerminister.kz
Правительство Казахстана приняло постановление об отзыве из Мажилиса проекта закона, который предусматривает создание долгосрочного стратегического партнерства с ОАЭ для развития проектов в приоритетных отраслях, сообщает Zakon.kz.

«Отозвать из Мажилиса Парламента РК проект закона «О ратификации Совместной декларации Правительства Республики Казахстан и Правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях», внесенный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2021 года № 772», – говорится в документе.

В частности, законопроект позволяет ОАЭ приобрести в собственность Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС.

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