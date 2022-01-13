09:41 13.01.2022
Отозван законопроект, позволяющий ОАЭ приобрести Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС
Фото: primerminister.kz
Правительство Казахстана приняло постановление об отзыве из Мажилиса проекта закона, который предусматривает создание долгосрочного стратегического партнерства с ОАЭ для развития проектов в приоритетных отраслях, сообщает Zakon.kz.
«Отозвать из Мажилиса Парламента РК проект закона «О ратификации Совместной декларации Правительства Республики Казахстан и Правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях», внесенный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2021 года № 772», – говорится в документе.
В частности, законопроект позволяет ОАЭ приобрести в собственность Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС.