ВОЗ: COVID-19 придется придать эндемический характер

Об этом заявила директор отдела страновых программ здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Нино Бердзули в эфире телеканала «Имеди».

На определенном этапе мы перейдем из фазы пандемии (коронавируса) на эндемическую. Коронавирус станет эндемическим заболеванием, но на данном этапе пандемии мы пока не можем сказать или предположить, что уже настало время дать этому вирусу эндемический характер. Нино Бердзули

Бердзули отметила, что для того, чтобы коронавирус приобрел эндемический характер, необходима вакцинация как можно большего числа людей.

Эндемическое заболевание — заболевание, характерное для определенной местности.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 315 млн человек, примерно 5,51 млн умерли. Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года, передает ТАСС. С тех пор в стране прошло несколько волн распространения заболевания. За время пандемии в Грузии выявлены 984 802 случая инфицирования (26,41% населения), выздоровели 924 072 человека, скончались 14 395 пациентов.