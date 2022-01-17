Террористы прикрывались митингующими - эксперты об алматинской трагедии

Новость по теме 149 человек погибли во время беспорядков и нападений террористов в Алматы

Обращаясь к хронологии событий в Алматы, ясно, что все начиналось весьма мирно и спокойно. 3 января с митингующими разговаривали, никаких нарушений с их стороны не было.

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Вечером 4 января протестующие снова стали собираться – на этот раз у «Алматы арены» и на Восточной объездной дороге. Количество демонстрантов начало быстро расти. Но на тот момент люди не знали, что к ним начали присоединяться террористы, радикалы-экстремисты и криминалитет. Причем действовать они стали сразу – нападали на патрульные наряды, блокировали движения на дорогах, и что самое важное – пыталась захватить акимат города. Ничего общего с мирным митингом в этом уже не было. Несмотря на такую агрессию, силовики не открывали огонь – надо полагать, четко осознавая риск того, что под огонь могут попасть мирные протестующие. Против экстремистов на тот момент они использовали водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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5 января одномоментно с разных районов и окраин в центр города направилась 20-тысячная толпа, которая прорвала оцепление и захватила акимат города. Но опять же из-за большого количества людей силовики не стали применять оружие – это привело бы к огромным человеческим жертвам.

Другие группы террористов практически одновременно захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. В ночь с 5 на 6 января боевики предприняли попытку вооруженного захвата департамента полиции, Алмалинского, Жетысуского, Ауэзовского, Бостандыкского районных подразделений и здания местной полицейской службы. Я лично находился в департаменте полиции, и мы насчитали 27 попыток захвата нашего здания. Это были настоящие штурмы с применением техники и специальной тактики. А в качестве тарана использовались джипы и КАМАЗы. Начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов

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Это были не просто озлобленные митингующие. С 5 января в городе орудовали уже бандиты и настоящие террористы. Разве безоружные протестанты смогли бы захватить акимат, аэропорт, резиденцию президента? Смогли бы они штурмовать здания ДП, районных отделов полиции, войсковые части и даже тюрьмы? Громить магазины, торговые центры, поджигать пожарные, скорые машины? Однозначно это были профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и тактическими методами ведения боя.

И только 6 января, после решения Совета безопасности, силовикам отдали приказ стрелять на поражение, и только по террористам.

Только когда пошли поджоги, захваты, штурмы, только тогда было принято решение стрелять на поражение. Это было необходимо в данном случае. Иначе было бы все захвачено, все перебито, военнослужащие были бы убиты, все сожжено и дальше пришлось еще большими жертвами останавливать эти погромы. Другого выхода не было. Либо бы из толпы поубивали всех – ведь им подвозили оружие, захватывали оружейные магазины и подвозили оружие к толпе. Если бы приказ стрелять был отдан позже или не отдан вообще, предполагаю, что было бы очень много жертв. Председатель президиума Республиканского общественного объединения «Совет генералов» Махмут Телегусов

Несмотря на то, что алматинцев через ТВ и радиосообщения оповещали не выходить из дома, на улицах все равно были мирные граждане, которые погибали от рук террористов.

Я 8 января был в военном госпитале – там около 70 человек раненых пограничников, курсантов, солдат нацгвардии, полковники, подполковники. Они прямо рассказывают, как это было. Эти террористы прикрывались мирными митингующими. Они их не отпускали – вели с собой. И под прикрытием митингующих совершали свои действия. Рядом с ними были, сзади них. Мирные митингующие могли получать ранения в толпе от пуль террористов, которые старались не выпускать людей из толпы, чтобы обеспечить себе прикрытие и убрать свидетелей. Машины мирных граждан террористы путали и расстреливали, думая, что это силовики на своем транспорте едут на помощь. Поэтому в такой ситуации гибель мирных граждан неизбежна. Махмут Телегусов

Террористам уже было наплевать, кто перед ними – мама троих детей, простой работяга-таксист или полицейский. Они убивали всех. Беспорядочно стреляли на улицах, убивая случайных прохожих и водителей, которые отказывались присоединяться к ним и отдавать свою машину.

Так был убит режиссер Сакен Битаев. 6 января он с другом пытался покинуть захваченный террористами район. Мародеры набросились и стали требовать отдать им авто, но Сакен резко тронулся, а террористы начали стрелять вслед уезжающей машине. Одна пуля пробила режиссеру легкое. Точно так же моментально погиб и водитель телеканала «Алматы», который вез съемочную группу.

Потери среди мирных граждан в таких случаях неизбежны. Жители должны расходиться по домам, когда видят, что на улице собирается толпа агрессивно настроенных людей. Мирные граждане не должны были ходить по улицам в период такой кризисной ситуации. Вина за их смерть лежит на террористических группировках. А приказ открыть огонь на поражение по террористам – это нужный приказ был. Когда необходимо было брать ситуацию в городе под контроль, безусловно, приказ стрелять на поражение был единственно верным. Толпа уже захватила городской акимат, резиденцию президента и было бы лучше, если бы приказ стрелять на поражение был еще 5 января, когда акимат еще не был захвачен. Политолог Максим Казначеев

Всего в этой трагедии погибли 225 человек. И это пока предварительные данные. В основном это боевики. В их числе 19 силовиков и мирные жители, которые умерли от рук террористов.

Зачинщики беспорядков брали под прицел не только государственные объекты, но и мирных жителей, останавливали, избивали, стреляли. Они рушили витрины, были зафиксированы случаи по краже в жилых помещениях. Там все было перемешано: там были мирные протестанты, случайные прохожие, были люди, которые проезжали мимо на автомашинах, ребенок, который перестрелку принял за салют и пытался снять на телефон и в него попала пуля. Даже крупицы информации говорят о том, что это были боевики. Были сотни, а теперь есть информация, что и тысячи единиц стрелкового оружия было у боевиков. Есть видео, подтверждающее, что это оружие было. Притом, что в руках у боевиков было и снайперское оружие – такие доказательства тоже есть. Политолог Расул Жумалы

Еще один след боевиков – их действия по отношению к раненым и убитым. Они не оставляли их ни при каких обстоятельствах, всегда забирали с собой. За время погромов они семь раз напали на морг и забрали 41 труп.

Это солидарность. У них есть обязанность, чтоб не только забирать трупы, хоронить по всем традициям, но и оказывать в дальнейшем помощь семьям погибших. Стрелки были из разных стран. И чтобы не опознали и впоследствии не было проблем у семей этих стрелков. Махмут Телегусов

По словам Казначеева, «это стандартная практика религиозных экстремистских групп».

Она фиксируется и в других странах, например, в Сирии, в Афганистане во время совершения разного рода терактов. Это общепринято среди экстремистских групп. Насколько я понимаю, это делается целенаправленно с тем, чтобы соответствовать религиозным канонам. То есть погибших сразу вытаскивают, производят захоронения либо маскируют похороны в недавно вырытых могилах и так далее. То есть по алматинским кладбищам это надо проверять. Максим Казначеев

Факт остается фактом – это были боевики, очевидно, заранее спланировавшие нападения. Причем среди них была четкая иерархия – они передвигались по городу по 4-5 человек на угнанных авто и подчинялись своим командирам.

По рассказам солдат, они знали, как коротко передвигаться по городу, что где находится. Были свои командиры. Не исключается, что это была только одна третья часть боевиков. В военных тактиках первая фаза операции заключается в том, что бросается одна треть войск для разведки и подготовки основной фазы. Вот такую разведку боем и проводила первая часть боевиков. На полном серьезе организованно, управляемо и подготовлено. Снабженная оружием. А остальные, возможно, находились в пригородах – особенно в Узынагаше (село в Жамбылском районе Алматинской области. - Прим. ред.) В тех районах было много информации, что люди в черных одеждах группируются. Командиры у них были в красном и желтом. Махмут Телегусов

16 января прокурор Алматы Берик Жуйриктаев рассказал, что по факту массовых беспорядков создана межведомственная группа из числа опытных работников и расследуется 405 уголовных дел.