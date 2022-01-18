14 человек находятся в реанимации после январских беспорядков в Казахстане

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В тяжелом состоянии в реанимации 14 пациентов, из них четверо в Алматы, в Алматинской области – один, в Кызылординской области – пять. 177 пациентов умерли в медорганизациях, еще у двоих пациентов, находящихся в реанимации, за последние три дня состояние ухудшилось и они также погибли. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По ее словам, есть данные, что во время беспорядков пострадала одна беременная участница митинга. Она поступила в Талгарскую ЦРБ, сейчас ее состояние стабильное.