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Законодательство РК
18:25 18.01.2022

14 человек находятся в реанимации после январских беспорядков в Казахстане

Протестующие Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о состоянии пострадавших в январских беспорядках в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что всего за медпомощью обратились 2739 человек, на данный момент стационарное лечение получают 200.

В тяжелом состоянии в реанимации 14 пациентов, из них четверо в Алматы, в Алматинской области – один, в Кызылординской области – пять. 177 пациентов умерли в медорганизациях, еще у двоих пациентов, находящихся в реанимации, за последние три дня состояние ухудшилось и они также погибли.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По ее словам, есть данные, что во время беспорядков пострадала одна беременная участница митинга. Она поступила в Талгарскую ЦРБ, сейчас ее состояние стабильное.

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