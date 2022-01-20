17:28 20.01.2022
Президент Токаев выразил соболезнования родным и близким актера Толеубека Аралбая
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким заслуженного артиста Казахстана Толеубека Аралбая, передает Zakon.kz.
Как сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной актера театра и кино, заслуженного артиста Казахстана Толеубека Аралбая.
Толеубек Мухамеджанович долгие годы посвятил работе в Казахском академическом театре драмы им. М. Ауэзова. Он пользовался признанием зрителей за талант и актерское мастерство, ставшие украшением отечественных кинофильмов и телесериалов. Как педагог он воспитал многих талантливых артистов. Светлый образ Толеубека Мухамеджановича, внесшего большой вклад в развитие отечественного театрального и киноискусства, навсегда останется в нашей памяти, – говорится в телеграмме.
Ранее стало известно, что на 72-м году жизни скончался заслуженный артист Казахстана Толеубек Аралбай.