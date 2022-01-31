15 дней праздника: как китайцы отмечают Новый год

История празднования Китайского Нового года уходит корнями в древность. Определенной даты у него нет, он вычисляется по лунно-солнечному календарю – в промежутке с 21 января по 21 февраля. Китайский Новый год называется Чуньцзе (Праздник весны) и считается одним из самых главных праздников в КНР и других странах Юго-Восточной Азии. Долгожданный и красочный праздник отмечают необычно. Редакция Zakon.kz рассказывает об особенностях празднования Китайского Нового года, который в этом году выпадает на 1 февраля.

Китайцы начинают подготовку к Новому году с уборки: они выбрасывают ненужные вещи, которые скопились за год. Считается, что вместе с мусором и хламом они выбрасывают старую энергию и готовятся впустить новую. Дом раскрашивается традиционно красным цветом, у входа в жилище расклеиваются парные надписи, а стены украшаются бумажными узорами. Жилье принято украшать также спелыми сочными мандаринами в количестве восьми штук, так как эта цифра символизирует бесконечность. Принято также надевать красную одежду, так как именно красный цвет, по поверьям китайцев, отгоняет несчастья и горести. Елку китайцы не наряжают – вместо нее ставят подносы с апельсинами и мандаринами. Укладывать их нужно по кругу, количество плодов также должно равняться восьми.

Новый год в Китае традиционно отмечают 15 дней, каждый из которых отличается своими традициями и обычаями.

В первый день китайцы готовят праздничный ужин, веселятся и пускают фейерверки. Всей семьей жгут бамбуковые палочки. Китайцы считают, что чем громче будет праздник, тем счастливее и радостнее пройдет год. Также в этот день принято ходить на кладбище, чтобы почтить память усопших.

Второй день начинается с молитв: семейные просят здоровья и счастья всем своим близким; старики – долголетия; деловые люди и бизнесмены – процветания и обогащения.

В следующие два дня китайцы чтут своих друзей и близких, поздравляют их с Новым годом. Все крупные корпорации запускают свою работу.

Пятый и шестой дни традиционно посвящены богатству и бизнесу, поэтому и остальные компании начинают работать, но при этом обязательно запускают фейерверки.

Седьмой день праздника, как и второй, начинают с молитв и почитания бога.

На восьмой, девятый, десятый дни все китайцы возобновляют работу, а по вечерам готовят праздничный ужин с молитвой, после чего зажигают особые курительные свечи в храме.

Одиннадцатый день — день зятя, когда тесть обязательно устраивает шумный и богатый праздник для мужа своей дочери. Следующие три дня в основном все заняты подготовкой к празднику фонарей: покупают фонари, украшения.

В пятнадцатый день китайцы обычно устраивают концерты, театральные представления, запускают фейерверки, хлопушки и петарды, люди с зажженными фонарями ходят по площади.