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Законодательство РК
11:04 07.02.2022

Советы юриста: как защитить/оформить право интеллектуальной собственности

рк, ис, классификация, юрист, советы Фото: pixabay
Интеллектуальное право – достаточно узкое направление в юриспруденции, но несмотря на это является объемным, емким и очень интересным объектом права, передает Zakon.kz.

Просто о сложном рассказала соучредитель Палаты юридических консультантов Adilzanger, руководитель ТОО «Центръ правовой защиты «ТРИБУН» Айжан Исина.

Правильно оформленные объекты интеллектуальной собственности (ИС) являются эффективным и стабильным инструментом для монетизации ИС, увеличения дохода, уверенного роста и развития бизнеса, повышения узнаваемости бренда, защиты от конкурентов и бывших партнеров, а также позволяют результативно защищаться от потребительского экстремизма, несанкционированного копирования, «пиратства».

Право ИС, объекты ИС, ИС – это равнозначные понятия, так называемые синонимы.

Интеллектуальная собственность включает:

  • результаты интеллектуальной деятельности;

  • средства индивидуализации.

К результатам интеллектуальной деятельности относят объекты авторских прав, объекты смежных прав, объекты патентных прав, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и секреты производства.

К средствам индивидуализации относят фирменные наименования, товарные знаки (знаки обслуживания), наименования мест происхождения товаров, географические указания и коммерческие обозначения.

I. Все объекты ИС условно можно разделить на регистрируемые, нерегистрируемые и факультативно-регистрируемые объекты. Принцип разделения объектов на нерегистрируемые, на факультативно-регистрируемые и на регистрируемые объекты заключается в обязательности регистрации объектов для возникновения их правовой охраны.

К регистрируемым объектам законодатель относит изобретения, полезные модели, промышленные образцы и селекционные достижения. На регистрируемые объекты правовая охрана и защита интеллектуальной собственности возникает только после государственной регистрации прав.

К нерегистрируемым объектам относятся произведения науки, литературы, искусства, исполнение произведений, фонограммы, секреты производства. На нерегистрируемые объекты правовая охрана предоставляется в силу создания данных объектов интеллектуальной собственности.

К факультативно-регистрируемым объектам можно отнести программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем. Факультативно-регистрируемые объекты – это те объекты, право на охрану которых возникает в силу факта создания, но авторы результатов интеллектуальной деятельности могут зарегистрировать такие объекты путем получения соответствующего свидетельства.

Что касается принципов разделения на нерегистрируемые объекты, на факультативно-регистрируемые объекты и на регистрируемые объекты средств индивидуализации, то к нерегистрируемым объектам средств индивидуализации можно отнести коммерческие обозначения. Это такое средство индивидуализации, которое возникает в силу его создания. Здесь важно правильно оформить документы на коммерческое обозначение для того, чтобы можно было его легальным образом использовать.

К факультативно-регистрируемым средствам индивидуализации можно отнести фирменные наименования. Права на фирменные наименования возникают в силу факта создания фирменного наименования, но можно и зарегистрировать данные фирменные наименования путем получения соответствующего свидетельства. Право на фирменное наименование – единственный вид прав в ИС, который является одновременно и правом, и обязанностью, так как каждое юридическое лицо должно иметь фирменное наименование.

К регистрируемым средствам индивидуализации, то есть к тем средствам индивидуализации, правовая охрана которых возникает только после регистрации таких средств индивидуализации, относятся товарные знаки (знаки обслуживания), географические указания и наименования мест происхождения товаров.

II. Следующий способ классификации объектов интеллектуальной собственности – это отраслевой способ. Классифицируют на объекты авторских прав, объекты смежных прав, объекты патентных прав, селекционные достижения, средства индивидуализации, секреты производства, топологии интегральных микросхем.

К объектам авторских прав относятся произведения литературы, науки и искусства, программы для ЭВМ.

Произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ должны обладать в совокупности следующими охраноспособными признаками:

  1. выражение творчества, самостоятельная творческая личная деятельность автора;

  2. объективная форма, то есть возможность восприятия данного произведения другими лицами;

  3. произведение признается и охраняется независимо от достоинства, то есть содержание произведения может быть сомнительного этического или морального характера, но тем не менее такой результат интеллектуальной деятельности будет охраняться;

  4. произведение охраняется независимо от способа выражения, то есть оно может выражаться словесным способом, изобразительным, музыкальным;

  5. произведение охраняется вне зависимости от того, было ли оно опубликовано. В силу факта своего создания данное произведение будет обладать охраноспособными признаками.

Авторские права не подлежат регистрации.

Следующий вид объектов интеллектуальной собственности – это объекты смежных прав. Смежные права – это всегда права, производные от авторских прав. Для того, чтобы зарегистрировать смежные права, в первую очередь необходимо получить согласие автора исходного произведения. К объектам смежных прав относятся исполнение, фонограммы, права публикаторов, сообщение в эфир (теле-, радио-, и кабель), а также права изготовителя базы данных. Перечисленные объекты смежных прав являются нерегистрируемыми и охраняются в силу их создания. Факультативно-регистрируемым объектом смежных прав будут являться права изготовителя базы данных.

Следующий вид объектов интеллектуальной собственности – это объекты патентных прав. Объекты патентных прав подлежат обязательной регистрации, то есть приобретают охраноспособные признаки только после государственной регистрации патентных прав, вследствие этого права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняются патентом.

К объектам патентных прав можно отнести результаты технического творчества (изобретения и полезные модели) и результаты промышленного дизайна, к которым относят промышленные образцы.

Для того чтобы понимать отличие результата промышленного дизайна от результата технического творчества, нужно всегда исходить из того, что результаты технического творчества (изобретения и полезные модели) охраняют только суть (содержание) технического решения, а результат промышленного дизайна (промышленный образец) охраняет формы технического решения.

Патентные объекты должны соответствовать условиям патентоспособности, определенным Патентным законом РК для каждого из объектов патентных прав: изобретения (ст. 6 Патентного закона), полезной модели (ст. 7) и промышленного образца (ст. 8).

Для поддержания патента в силе патентообладатель обязан ежегодно оплачивать пошлину.

Говоря о селекционных достижениях, их можно разделить на сорта растений и породы животных. Селекционные достижения являются регистрируемыми объектами интеллектуальной собственности, то есть права на них возникают только после государственной регистрации прав на селекционные достижения и получения соответствующего свидетельства.

Секреты производства, как отраслевой вид интеллектуальной собственности, также известны под названием ноу-хау.

Секреты производства – это сведения любого характера (производственного, технического, экономического, организационного), в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые в совокупности должны обладать следующими тремя обязательными признаками:

  • во-первых, это действительная или потенциальная коммерческая ценность сведений в силу их неизвестности третьим лицам;

  • во-вторых, к таким сведениям нет свободного доступа третьих лиц;

  • в-третьих, в отношении данных сведений обладатель ввел режим коммерческой тайны, то есть принял соответствующие локальные акты, в правовом и организационном плане обеспечил охрану данных сведений.

Чтобы защитить коммерческий или промышленный результат интеллектуальной деятельности, у его правообладателя есть два способа:

  1. оформить как секреты производства;

  2. оформить как патент.

У обоих способов есть как преимущества, так и недостатки. Конкретные способы применения режима правовой охраны зависят от целей, которые преследует обладатель результата интеллектуальной деятельности. Например, производители Coca-cola не стали патентовать рецепт напитка, так как в таком случае после истечения срока действия патента (в среднем 15-25 лет) он перешел бы в общественное достояние и каждое заинтересованное лицо смогло бы выпускать такой напиток.

С другой стороны, если обладатель результата интеллектуальной деятельности не способен обеспечить режим конфиденциальности таким сведениям, то я рекомендую оформить патент. Например, разработчикам (авторы полезной модели) новой модели телефона рекомендуют ее патентовать, так как обеспечить конфиденциальность модели невозможно – любой человек может купить и разобрать новый телефон, чтобы затем сделать такой же, а вот способы производства новой модели телефона можно засекретить.

В то же время патентообладатели могут разрешать любым другим лицам путем заключения лицензионного договора использовать определенным способом изобретение, полезную модель, промышленный образец с уплатой патентообладателю лицензионного сбора. Таким образом, обладатели исключительных прав на патентные объекты монетизируют изобретения, полезные модели и промышленные образцы и получают доход.

Топология интегральной микросхемы – зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. Правовая защита распространяется только на оригинальные топологии интегральных схем.

Следует также отметить, что идеи, знания, методы, концепции не являются объектами интеллектуальной собственности и не могут охраняться.

Также к объектам интеллектуальной собственности не относятся официальные документы (законы, судебные решения, их официальные переводы), государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки), произведения народного творчества и сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

Существуют и другие способы классификации объектов ИС, позволяющие глубоко и точно исследовать интеллектуальное право, которые при интересе читателей мы можем рассмотреть в следующих публикациях.

В завершение хочу отметить, что в Казахстане представители бизнеса недооценивают инструменты интеллектуальной собственности, и выражаю надежду, что при должной просветительской миссии юридических консультантов бизнес будет активно использовать имеющуюся интеллектуальную собственность для уверенного развития, масштабирования предприятий, что положительно скажется в целом на благосостоянии Казахстана и его граждан.

Динара Халдарова
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