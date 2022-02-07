Швеция отменяет ограничения на въезд для туристов

Власти Швеции планируют снять ограничения на въезд для жителей всех стран до конца марта, сообщает Шведское радио.

С 9 февраля без COVID-паспортов страну смогут посетить туристы из Северной Европы, Евросоюза и Европейской экономической зоны. При этом для жителей остальных стран границы откроются 31 марта.

Правительство Швеции с 9 февраля также отменяет антиковидные ограничения в стране. Как объяснили власти королевства, такое решение было принято в связи с высоким уровнем вакцинации населения. 83,7% граждан старше 12 лет привиты двумя дозами.