23:01 07.02.2022
Швеция отменяет ограничения на въезд для туристов
Фото: pixabay
Власти Швеции отменили антикоронавирусные ограничения из-за высокого процента вакцинации населения – 83,7% граждан старше 12 лет получили две дозы вакцины от COVID-19, сообщает Zakon.kz.
Власти Швеции планируют снять ограничения на въезд для жителей всех стран до конца марта, сообщает Шведское радио.
С 9 февраля без COVID-паспортов страну смогут посетить туристы из Северной Европы, Евросоюза и Европейской экономической зоны. При этом для жителей остальных стран границы откроются 31 марта.
Правительство Швеции с 9 февраля также отменяет антиковидные ограничения в стране. Как объяснили власти королевства, такое решение было принято в связи с высоким уровнем вакцинации населения. 83,7% граждан старше 12 лет привиты двумя дозами.