Дикие обезьяны убили ребенка в Индии

Как пишет lenta.ru, обезьяны напали на детей, которые играли возле реки. Взрослые услышали крики и поспешили на помощь. Они прогнали обезьян, но те успели нанести серьезные ранения пятилетней девочке. Она погибла в больнице от потери крови.

Отец ребенка рассказал, что подобные нападения случались и прежде, однако это происходило лишь в тех случаях, когда к обезьянам подходили слишком близко. В этот же раз животные вели себя более агрессивно, их укусы были фактически по всему телу ребенка.

Жители села потребовали, чтобы полиция занялась отловом обезьян.

Глава местной полиции Ашок Кумар заверил, что семье убитой девочки выплатят компенсацию.