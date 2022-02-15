06:51 15.02.2022
Канада предоставит Украине вооружение и боеприпасы
Фото: pixabay
Помощь Украине происходит на фоне обострения отношений между странами Запада и Россией. На Западе заявляют об угрозе российского вторжения в Украину. Кремль отрицает планы военной агрессии, сообщает Zakon.kz.
Канада предоставит Украине летальное вооружение и боеприпасы на сумму 5,4 млн евро, сообщает Deutsche Welle.
Кроме того, Киеву выделят кредит на сумму 347 млн евро.
Это ответ на конкретный запрос Украины – в дополнение к уже предоставленному нами нелетальному оборудованию.премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Общая сумма кредитов Киеву с начала года достигнет 430 млн евро.
Ранее министры финансов стран «большой семерки» (G7), включая Канаду, предупредили Россию о «масштабных» экономических последствиях в случае ее нападения на Украину.
В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада резко обострились. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину.
Кремль отрицает планы военной агрессии. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.