Президент Германии раздал в Стамбуле 60 кг шаурмы

Политик привез мясо с собой из ФРГ. Штайнмайер прибыл в Турцию 22 апреля с трехдневным официальным визитом. Во время него он назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом, которое изобрели "турецкие гастарбайтеры в Берлине".

Штайнмайер помог повару, готовившему шаурму в консульстве, нарезать мясо. Действия политика вызвали неоднозначную реакцию. Гости консульства аплодировали немецкому президенту. Но ряду журналистов и политиков идея привезти в Турцию шаурму не понравилась.

К примеру, репортер газеты Handelsblatt Озан Демирджан раскритиковал Штайнмайера на своей странице в Х. Он заявил, что политик вполне мог вспомнить вклад немецко-турецких ученых, артистов, режиссеров, а не прибегать к кулинарии.

A Turkish-German scientist discovered the most effective COVID vaccine.

A turkish-German moviemaker was nominated for an Oscar.

Millions of guest workers helped build the German "Wirtschaftswunder".



And the German president brings a döner kebap maker to Turkey 🥙🫠 https://t.co/6IiMuF48El