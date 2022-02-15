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Законодательство РК
11:01 15.02.2022

229 взрослых и 30 детей спасли из снежных заносов – МЧС обратилось к казахстанцам

рк, непогода, мчс, казахстанцы, обращение Фото: pixabay
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обратилось с предостережением к гражданам из-за плохих погодных условий, передает Zakon.kz.
За сутки в стране спасательными подразделениями МЧС из снежного плена спасено 259 человек, из них 30 детей, вызволена 21 единица техники. В настоящее время в пунктах обогрева находятся 139 человек, из них 14 детей.Пресс-служба МЧС РК

На блокпостах наблюдается скопление 664 единиц техники, из них 346 легкового и 318 грузового транспорта.

В аварийно-спасательных работах, расчистке автодорог задействовано 232 человека и 134 единицы техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов, дорожных служб.

В связи ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыты 24 участка автодорог республиканского и 42 – областного значения в Нур-Султане и Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Туркестанской областях.Пресс-служба МЧС РК

В Нур-Султане и Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях созданы республиканский и территориальные оперативные штабы.

МЧС призывает граждан при выезде из населенного пункта соблюдать правила предосторожности. Перед выездом в дальнюю дорогу рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды, удостовериться в исправности технического состояния автотранспорта, брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях. Мобильное приложение «Дармен» позволит вам быть в курсе о закрытиях дорог и штормовых предупреждений. Единый телефон службы спасения – 112.Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в семи областях страны.

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Кроме того, из-за непогоды по Казахстану закрыто несколько республиканских трасс. На некоторых дорогах введено временное ограничение движения транспорта.

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