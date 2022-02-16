Сообщения о «пыточных камерах» прокомментировали в КУИС

В следственных изоляторах на сегодня содержатся 728 лиц. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Правовая оценка предъявленных обвинений относится к ведению суда и дается на основании представленных доказательств, включая видеозаписи, показания свидетелей и другие материалы. Все мы помним, что творилось на улицах Алматы... Хочу еще раз отметить, что под арестом находятся только лица, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Председатель КУИС МВД РК Жанат Ешмагамбетов

Он отметил, что по инициативе следствия и прокуратуры в отношении 270 лиц судами избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества (домашний арест, подписка о невыезде). При этом учитывались совершенное деяние, личность и возраст подозреваемых.

Глава КУИС добавил, что в настоящее время в информационном пространстве наблюдается массовый ложный вброс недостоверной информации о якобы совершаемых пытках в стенах следственных изоляторов.

Ответственно заявляем – они не соответствуют действительности, вводят в заблуждение общественность и искажают реальную картину происходящего. Дошло даже до того, что распространяется, откровенно говоря, бредовое «фейковое» сообщение о создании в следственном изоляторе Алматы «пыточных камер» в стиле средневековой инквизиции. Хочу заверить, такого нет и быть не может. Жанат Ешмагамбетов

Он напомнил, что Казахстан принял международные обязательства по предупреждению нарушений, в том числе касающихся жестокого обращения, не только унижающего достоинство человека, но и опасного для его жизни и здоровья.

Нормативная база, по его словам, приведена в соответствие с минимальными стандартными правилами ООН в отношении обращения с заключенными, так называемыми Правилами Нельсона Манделы.

Сейчас, когда внимание общества приковано к состоянию условий содержания граждан, арестованных в связи с январскими событиями, мы вдвойне усилили контроль в следственных изоляторах, в том числе максимально открылись для общественного мониторинга. Мы понимаем, что закрытость наших учреждений может в настоящих условиях вызвать недоверие в целом к уголовно-исполнительной системе. Поэтому в целях обеспечения открытости и прозрачности мы продолжаем сотрудничать с общественно-наблюдательными комиссиями, национальным превентивным механизмом и неправительственными организациями. Ими проводится независимый мониторинг соблюдения прав и условий содержания граждан, находящихся под стражей. Так, за эти дни они более 60 раз посетили 13 следственных изоляторов. Жанат Ешмагамбетов

Он отметил, что во главе с Уполномоченным по правам человека Эльвирой Азимовой, руководителем общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетовой ряд общественников и адвокатов проверили условия содержания более 100 следственно-арестованных в шести регионах.

Также обеспечена возможность посещения учреждений депутатами парламента и маслихатов, общественных комиссий с участием адвокатов в связи с их обращениями.

Жалоб на противоправные действия со стороны администрации учреждений не поступало. Мы максимально обеспечили полное медицинское обследование и видеофиксацию состояния здоровья граждан, которые поступали в следственные изоляторы. К этим материалам могут получить доступ не только следователи и прокуроры, но и защитники подозреваемых. Вместе с тем, понимая сложившуюся ситуацию и свою ответственность, мы приглашаем гражданских специалистов для регулярного медицинского обследования. Жанат Ешмагамбетов

Глава ведомства уточнил, что в связи с январскими событиями в следственные изоляторы поступило 267 человек с телесными повреждениями, из них 33 прошли стационарное лечение в городских больницах.

Все остальные получали лечение в условиях медицинских частей учреждений, но при этом их регулярно обследуют гражданские медики. Отмечу, что ранения были ими получены во время массовых беспорядков, в ходе нападений на административные здания, сотрудников и зафиксированы нами при поступлении. На сегодняшний день только в Таразе один находится в больнице и 30 граждан продолжают получать амбулаторное лечение в медицинских частях учреждений. Мы убедительно просим родственников следственно-арестованных не поддаваться панике и не верить недостоверной информации о ваших близких. Жанат Ешмагамбетов

В начале января 2022 года массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты продолжились.

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5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство. Председатель Совбеза Токаев отметил организованность бесчинствующих в Алматы погромщиков и назвал их террористами, членами международных банд, которые прошли подготовку за рубежом.

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14 февраля Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов представил президенту отчет о ходе расследования трагических событий. Так, на сегодняшний день заведено 3070 уголовных дел, из них 2710 расследуется органами внутренних дел. В основном это кражи, грабежи, хулиганства, хищения оружия.

Как доложил Генпрокурор, антикоррупционная служба ведет 173 дела по сообщениям граждан о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. На рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти. В производстве межведомственной следственной группы под руководством специальных прокуроров находится 179 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.

Отдельно ведется следствие в отношении должностных лиц силовых органов, покинувших служебные здания в пик беспорядков. Из-за таких действий в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях в руки преступников попало более 1,5 тыс. единиц оружия из арсеналов правоохранительных органов.

В общей сложности в период январских событий похищено 3388 единиц оружия, в том числе 1629 ружей из 10 охотничьих магазинов. Из этого объема найдена треть, или 967 единиц. Поиск и изъятие оружия продолжаются, по всем фактам ведутся расследования.