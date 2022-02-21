14:51 21.02.2022
Беспорядки-2022: 18-летнего солдата сбросили с моста участники митингов
Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника 1-й службы Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК сообщил, что в ходе беспорядков в Атырауской области участники митингов сбросили 18-летнего безоружного солдата с моста – так они хотели помешать прибытию силовиков, передает корреспондент Zakon.kz.
Елдос Килымжанов сообщил, что Генеральная прокуратура продолжает работу по установлению причин и деталей январских событий, и с каждым днем органы уголовного преследования выясняют более подробную картину произошедшего.
На сегодня мы ясно видим, что изначально граждане шли на мирный митинг, затем инициативу перехватили криминальные и деструктивные силы, которые организовали погромы и беспорядки, совершали акты терроризма с целью захвата государственной власти. Преступники специально нападали на объекты государственных органов и совершали массовые беспорядки в разных регионах. Таким образом они пытались не допустить прибытия дополнительных сил правопорядка. Заместитель начальника 1-й службы Елдос Килымжанов
По его словам, наглядный пример тому – события в Атырауской области.
Преступники, опасаясь, что их планам может помешать прибытие силовиков извне, заблокировали автомобильные трассы, перекрыв железные дороги. Остановили движение трех пассажирских и пяти грузовых поездов. Далее они группами нападали на полицейских и солдат Национальной гвардии, совершали погромы и поджоги. Дошло до того, что 18-летнего безоружного солдата срочной службы сбросили с центрального моста. Он чудом остался жив.Елдос Килымжанов