Беспорядки-2022: 18-летнего солдата сбросили с моста участники митингов

Елдос Килымжанов сообщил, что Генеральная прокуратура продолжает работу по установлению причин и деталей январских событий, и с каждым днем органы уголовного преследования выясняют более подробную картину произошедшего.

На сегодня мы ясно видим, что изначально граждане шли на мирный митинг, затем инициативу перехватили криминальные и деструктивные силы, которые организовали погромы и беспорядки, совершали акты терроризма с целью захвата государственной власти. Преступники специально нападали на объекты государственных органов и совершали массовые беспорядки в разных регионах. Таким образом они пытались не допустить прибытия дополнительных сил правопорядка. Заместитель начальника 1-й службы Елдос Килымжанов

По его словам, наглядный пример тому – события в Атырауской области.