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14:51 21.02.2022

Беспорядки-2022: 18-летнего солдата сбросили с моста участники митингов

митинги, Казахстан, солдат Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника 1-й службы Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК сообщил, что в ходе беспорядков в Атырауской области участники митингов сбросили 18-летнего безоружного солдата с моста – так они хотели помешать прибытию силовиков, передает корреспондент Zakon.kz.

Елдос Килымжанов сообщил, что Генеральная прокуратура продолжает работу по установлению причин и деталей январских событий, и с каждым днем органы уголовного преследования выясняют более подробную картину произошедшего.

На сегодня мы ясно видим, что изначально граждане шли на мирный митинг, затем инициативу перехватили криминальные и деструктивные силы, которые организовали погромы и беспорядки, совершали акты терроризма с целью захвата государственной власти. Преступники специально нападали на объекты государственных органов и совершали массовые беспорядки в разных регионах. Таким образом они пытались не допустить прибытия дополнительных сил правопорядка. Заместитель начальника 1-й службы Елдос Килымжанов

По его словам, наглядный пример тому – события в Атырауской области.

Преступники, опасаясь, что их планам может помешать прибытие силовиков извне, заблокировали автомобильные трассы, перекрыв железные дороги. Остановили движение трех пассажирских и пяти грузовых поездов. Далее они группами нападали на полицейских и солдат Национальной гвардии, совершали погромы и поджоги. Дошло до того, что 18-летнего безоружного солдата срочной службы сбросили с центрального моста. Он чудом остался жив.Елдос Килымжанов
Мадина Мамырханова
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